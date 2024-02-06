Кулеба пояснив, чи кадрові зміни у владі вплинуть на відносини України із Заходом

Очільник українського МЗС наголосив, що президент Володимир Зеленський має конституційне право на звільнення керівника армії, якщо вважатиме це за потрібне.

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Військово-політичні перезавантаження, які нібито очікуються найближчим часом, не вплинуть на відносини України та західних союзників. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному брифінгу в Києві разом зі своїм португальським колегою Жуаном Гомешем Кравінью, повідомляє Reuters.

"Я не думаю, що будь-які зміни в уряді можуть вплинути на наші відносини з нашими партнерами", — наголосив він.

Крім того, словами Кулеби, президент України Володимир Зеленський має конституційне право на звільнення керівника армії, якщо вважатиме це за потрібне.

Як зазначив міністр, будь-які зміни не будуть ознакою розколу у військових зусиллях України.

"Ми можемо дискутувати про тактику всередині команди, але ми всі об'єднані навколо нашої стратегічної мети — поразки Росії в Україні та відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. І навколо цієї стратегічної мети взагалі немає дискусій", — запевняє очільник МЗС України.

Глава МЗС прокоментував можливість свого звільнення

Окрім того, як передає "Інтерфакс-Україна" на вищезгаданій пресконференції Кулеба прокоментував й можливість свого звільнення з МЗС.

"Я бачу дві причини, через які я піду з офісу. Перша: якщо Президент попросить мене про це, тому що він запропонував мені цю роботу, і я вважаю справедливим, що якщо він захоче бачити іншу людину міністром закордонних справ, то я погоджуся. І друга причина: якщо я не згоден із тим, як визначається і здійснюється зовнішня політика. Жодна з цих двох причин наразі не має місця. Тож я продовжую працювати", — сказав він

Ймовірна відставка Залужного: що відомо

Президент України Володимир Зеленський 4 лютого вперше підтвердив, що розмірковує про заміну головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Посадовець заявив, що має намір провести заміну низки керівників, і не лише в армії, а всієї управлінської групи країни. З його слів, заміна "однієї людини не означає, що зараз можна вирушати в дорогу".

Видання Washington Post 2 лютого повідомило, що Київ попередив Білий дім про намір звільнити Залужного. На думку видання, відставка генерала може вплинути на моральний стан військ і похитнути довіру західних донорів. Сполучені Штати заявили, що не втручатимуться в рішення української влади щодо звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

В адміністрації США Джо Байдена прокоментували можливу відставку Залужного. Помічник американського лідера Джейк Салліван окреслив позицію щодо можливого звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Він назвав це суверенним правом України й українського президента

Нагадаємо, нещодавно до Верховної Ради надійшла заява Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України.