Саудівська Аравія представила вітчизняний броньовик Ubayyah 2: що відомо про машину

Гостям виставки WDS 2024 у Саудівській Аравії продемонстрували на відкритому повітрі можливості бронемашини. Автомобіль із двигуном потужністю 330 к.с. здатний долати підйоми з нахилом у 60 градусів.

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Під час виставки WDS 2024 у Саудівській Аравії увагу гостей привернув бронетранспортер Ubayyah 2 від місцевої компанії SAMI. Машина була продемонстрована під час наземного показу, що дало змогу глядачам побачити саудівську машину в дії. Про характеристики нового броньовика розповіли 6 лютого оглядачі Army Recognition.

Ubayyah 2, побудований компанією SAMI, привернув увагу завдяки своїй інтригуючій демонстрації на відкритому повітрі. Завдяки потужному двигуну та здатності долати перешкоди, він прагне зарекомендувати себе як перспективний вибір для задоволення потреб міжнародної безпеки.

Однією з відмінних рис Ubayyah 2 є його здатність долати підйоми з максимальним ухилом у 60 градусів. Це означає, що броньовик може переміщатися по бездоріжжю та складних важкодоступних ділянках.

Такі можливості доступні завдяки 6,7-літровому дизельному двигуну V8 із турбонаддувом потужністю 330 к.с.

"Така потужність у поєднанні з 258-літровим паливним баком забезпечує достатню автономність для тривалих операцій", — зазначають експерти.

При цьому на шосе Ubayyah 2 може розвивати максимальну швидкість 120 км/год, а в умовах бездоріжжя — 60 км/год.

Повна маса бронеавтомобіля становить 9,8 тонни. Загальна довжина становить 6, 07 м, максимальна висота — 2,2 м, а максимальна ширина — 2,6 м. Його колісна база становить 2,6 метра, а дорожній просвіт — 0,36 метра.

Коротко про виставку WDS 2024

Виставка World Defense Show 2024, на якій було презентовано Ubayyah 2, є важливою подією у сфері оборони та безпеки. Вона збирає разом ключових гравців галузі, представників урядів та експертів для обговорення останніх технологічних досягнень та інновацій у сфері безпеки.

WDS 2024 слугує ідеальною платформою для демонстрації таких продуктів, як Ubayyah 2, і обміну ідеями щодо їхнього потенційного використання в різних контекстах міжнародної безпеки.

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