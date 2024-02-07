Саудовская Аравия представила отечественный броневик Ubayyah 2: что известно о машине

Гостям выставки WDS 2024 в Саудовской Аравии продемонстрировали на открытом воздухе возможности бронемашины. Автомобиль с двигателем мощностью 330 л.с. способен преодолевать подъемы с уклоном в 60 градусов.

Related video

Во время выставки WDS 2024 в Саудовской Аравии внимание гостей привлек бронетранспортер Ubayyah 2 от местной компании SAMI. Машина была продемонстрирована во время наземного показа, что позволило зрителям увидеть саудовскую машину в действии. О характеристиках нового броневика рассказали 6 февраля обозреватели Army Recognition.

Ubayyah 2, построенный компанией SAMI, привлек внимание благодаря своей интригующей демонстрации на открытом воздухе. Благодаря мощному двигателю и способности преодолевать препятствия, он стремится зарекомендовать себя как перспективный выбор для удовлетворения потребностей международной безопасности.

Одной из отличительных особенностей Ubayyah 2 является его способность преодолевать подъемы с максимальным уклоном в 60 градусов. Это означает, что броневик может перемещаться по пересеченной местности и сложным труднодоступным участкам.

Такие возможности доступны благодаря 6,7-литровым дизельным двигателем V8 с турбонаддувом мощностью 330 л.с.

"Такая мощность в сочетании с 258-литровым топливным баком обеспечивает достаточную автономность для длительных операций", — отмечают эксперты.

При этом на шоссе Ubayyah 2 может развивать максимальную скорость 120 км/ч, а в условиях бездорожья — 60 км/ч.

Полная масса бронеавтомобиля составляет 9,8 тонны. Общая длина составляет 6, 07 м, максимальная высота — 2,2 м, а максимальная ширина — 2,6 м. Его колесная база составляет 2,6 метров, а дорожный просвет — 0,36 метра.

Кратко о выставке WDS 2024

Выставка World Defense Show 2024, на которой был представлен Ubayyah 2, является важным событием в сфере обороны и безопасности. Она собирает вместе ключевых игроков отрасли, представителей правительств и экспертов для обсуждения последних технологических достижений и инноваций в сфере безопасности.

WDS 2024 служит идеальной платформой для демонстрации таких продуктов, как Ubayyah 2, и обмена идеями об их потенциальном использовании в различных контекстах международной безопасности.

Важно