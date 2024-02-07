Теоретично може: в Defense Express розповіли, що заважає Польщі збивати ракети РФ над Україною

Нове військове керівництво Польщі має більш активну й жорстку позицію щодо упередження загрози для країни, вважає Сергій Згурець.

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Польска система протиповітряної оборони може збивати російські ракети, які летять територією України в напрямку Польщі, але влада країни уникає прямого протистояння з РФ. Про це в коментарі "Еспресо" сказав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Сьогоднішня атака мала одну складову. Одна з крилатих ракет наближалася до кордону з Польщею, потім повернулася на 180 градусів, і почала кружляти над західною Україною. Для відбиття цієї потенційної загрози Польща підіймала свої винищувачі F-16. Тобто польське керівництво зараз починає діяти більш рішуче в таких випадках, пам'ятаючи, коли на території Польщі були знайдені російські крилаті ракети", — сказав він.

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Сергій Згурець додав, що попереднє військове керівництво Польщі тоді не змогло чітко пояснити, чому їхня ППО не перехопила ракету, яка впала, зокрема, в Пшевудові, а нове польське військове керівництво має більш активну й жорстку позицію щодо упередження загрози для самої Польщі.

На його думку, ЗРК Patriot, які розташовані у Польщі, й винищувачі F-16 можуть збивати ракети, які летять над Україною.

"Чи може Польща збивати ракети, які перебувають над територією України? Теоретично думаю, що може. Але поки що польське керівництво обирає більш виважену стратегію, аби уникнути цього політичного, ніж військового моменту, - що Польща починає збивати російські ракети, і НАТО наближається до прямого протистояння з Росією. Думаю, що військово-політичне керівництво НАТО поки що не хоче це виводити на перший план", — сказав Згурець.

Ракетний удар по Україні 7 лютого

7 лютого окупанти запустили по території України дшахети та крилаті і балістичні ракети.

Через обстріл в Києві без світла залишилась частина мешканців у Дніпровському районі. В "Укренерго" повідомили, що відновлювальні роботи почнуться після відбою тривоги та дозволу військових.

Фокус зібрав усю інформацію про наслідки атаки ЗС РФ. У атакованих ракетами РФ містах є постраждалі та загиблі, у Львівській області спалахнув промисловий об’єкт. Окрім того, частина українців у трьох містах України залишилась без світла.