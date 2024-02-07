Українець вчетверте за місяць спробував незаконно перетнути кордон: його "засікли" дрони (відео)

До рук прикордонників потрапили 24-річний житель Запорізької області та 44-річний харків’янин. Чоловіки скористались інтернет-послугою з навігації безперешкодного маршруту до сусідньої країни та заплатили 3,5 тисяч доларів США з кожного.

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Наряд Подільського прикордонного загону за допомогою дрона з тепловізором виявив чоловіків, які рухалися в бік державного рубежу. Виявилося, вони вже не вперше намагалися нелегально потрапити за межі України. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби у середу, 7 лютого.

"Порушників наздогнали та затримали. Як з’ясувалося, затримані вже не вперше потрапляють до рук охоронців держрубежу", — йдеться у повідомленні.

Так, за інформацією ДПСУ, 24-річного жителя Запорізької області прикордонники зупинили вдруге, а 44-річний харків’янин уже четвертий раз протягом місяця намагався поза пунктами пропуску нелегально потрапити за межі України.

Крім того, у пресслужбі додали, що чоловіки скористались інтернет-послугою з навігації безперешкодного маршруту до сусідньої країни. За це українці заплатили 3,5 тисяч доларів США з кожного "подорожуючого".

Щодо фігурантів, як і в попередні рази, складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Відповідні справи направили до суду.

Нагадаємо, 4 лютого, українські прикордонники отримали інформацію про потенційних ухилянтів від румунських колег. Під час погоні на їх службове авто раптово вискочив чоловік.