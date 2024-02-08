Саудівська Аравія купує ЗРК Cheongung-II за 3,2 млрд: що пропонує Південна Корея

Південнокорейський комплекс є оновленою версію KM-SAM, який країна розробляла спільно з російським "Алмаз-Антеєм".

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Міністерство оборони Саудівської Аравії і Південної Кореї підписали угоду про придбання ЗРК Cheongung-II на 3,2 млрд доларів. Про це повідомляє Opex360.

На всесвітній виставці озброєнь WDS-2024 в Ер-Ріяді було підписано угоду на постачання Саудівській Аравії зенітно-ракетні комплекси Cheongung-II або KM-SAM Block II. Кількість дивізіонів не озвучується, але одна батарея складається з:

багатофункціонального радара;

командної машини;

4 пускових установок по 8 ракет в кожній.

Для Південної Кореї це другий експортний контракт на постачання KM-SAM Block II. Перший контракт було підписано з ОАЕ у січні 2022 року і коштував у 3,5 млрд доларів. Саудівська Аравія планує замінити південнокорейськими комплексами застарілі MIM-23 Hawk. Зенітна ракета може уражати повітряні цілі в радіусі 40 км і на висоті до 20 км.

Комплекс уражає цілі в радіусі 40 км і на висоті до 20 км

У виданні зазначають, що ЗРК Cheongung-II є розвитком версії KM-SAM, а вона своєю чергою розроблялась в кооперації з РФ з 2001 року. "Алмаз-Антей" створив радар, командний пункт і ракету з активною радіолокаційною головкою самонаведення, що лягло в основу російського ЗРК С-350 "Витязь".

Раніше Саудівська Аравія купувала здебільшого американські ЗРК по типу Patriot, THAAD, та інші системи.

Нагадаємо, 2 лютого Італія дозамовила ще 4 ЗРК SAMP/T NG, які розробляються спільно з Німеччиною.

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