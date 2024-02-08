Саудовская Аравия покупает ЗРК Cheongung-II за 3,2 млрд: что предлагает Южная Корея

Южнокорейский комплекс представляет собой обновленную версию KM-SAM, который страна разрабатывала совместно с российским "Алмаз-Антеем".

Related video

Министерство обороны Саудовской Аравии и Южной Кореи подписали соглашение о приобретении ЗРК Cheongung-II на 3,2 млрд долларов. Об этом сообщает Opex360.

На всемирной выставке вооружений WDS-2024 в Эр-Рияде было подписано соглашение на поставку Саудовской Аравии зенитно-ракетных комплексов Cheongung-II или KM-SAM Block II. Количество дивизионов не озвучивается, но одна батарея состоит из:

многофункционального радара;

командной машины;

4 пусковых установок по 8 ракет в каждой.

Для Южной Кореи это второй экспортный контракт на поставку KM-SAM Block II. Первый контракт был подписан с ОАЭ в январе 2022 года и стоил в 3,5 млрд долларов. Саудовская Аравия планирует заменить южнокорейскими комплексами устаревшие MIM-23 Hawk. Зенитная ракета может поражать воздушные цели в радиусе 40 км и на высоте до 20 км.

Комплекс поражает цели в радиусе 40 км и на высоте до 20 км

В издании отмечают, что ЗРК Cheongung-II является развитием версии KM-SAM, а она в свою очередь разрабатывалась в кооперации с РФ с 2001 года. "Алмаз-Антей" создал радар, командный пункт и ракету с активной радиолокационной головкой самонаведения, что легло в основу российского ЗРК С-350 "Витязь".

Ранее Саудовская Аравия покупала в основном американские ЗРК по типу Patriot, THAAD, и другие системы.

Напомним, 2 февраля Италия дозаказала еще 4 ЗРК SAMP/T NG, которые разрабатываются совместно с Германией.

25 января СМИ писали, что Тайвань получит новое оружие для борьбы с китайскими субмаринами благодаря Lockheed Matrin.