Хотіли надати допомогу: патрульні постраждали під час нічної атаки Shahed на Одесу (фото)
Поліціянти прямували на місце влучання, щоб допомогти людям, коли пролунав ще один вибух. Наразі правоохоронці перебувають у лікарні.
Вночі на 8 лютого ЗС РФ атакували Одесу за допомогою дронів. У Силах оборони півдня України оприлюднили фото наслідків атаки.
"Розбити коледж, налякати дітей, порушити навчальний процес – все це засоби терору, якими ворог тисне на мирних одеситів. Так молодому поколінню нав’язується "руський мир"?", — йдеться у дописі.
У Силах оборони півдня проінформували, що під час нічної атаки постраждали поліціянти. Двоє патрульних саме прямували на місце влучання, щоб надати допомогу людям.
"Під час повторного вибуху отримали мінно-вибухові травми", — передала пресслужба.
Правоохоронці були госпіталізовані. Нині їхній стан стабільний.
Те, що внаслідок атаки постраждали патрульні, підтвердили також у поліції Одеської області.
Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти застосували для нічної атаки 17 безпілотників типу Shahed-136/131, і 11 з них були знищені. В Одесі пошкоджень зазнали недобудована багатоповерхівка та будівля навчального закладу. Також дрони атакували Миколаїв, там загорілись промисловий об'єкт та приватний будинок.
Також ЗС РФ обстріляли вночі Селидове. В ОВА повідомили про одного загиблого та сімох постраждалих, серед яких є дитина. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, освітні заклади, адмінбудівля та автівки.