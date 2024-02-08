17 Shahed атакували Україну: пошкоджено житлові будинки та навчальні заклади, деталі (фото, відео)

Пуски дронів-камікадзе здійснювалися з окупованого Криму, а системи ППО активно працювали в чотирьох областях. На щастя, у регіонах немає постраждалих серед цивільного населення.

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Уночі 8 лютого року російські війська атакували Україну 17 ударними БПЛА "Shahed-136/131". Удари завдавали з кримського мису Чауд. Про це повідомили в Повітряних силах.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил і сил оборони України", — наголошується в повідомленні.

У підсумку знищено 11 дронів-камікадзе в Миколаївській, Одеській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

Збиті "Шахеди"

Миколаївська область

У Миколаївській ОВА повідомили, що вночі 8 лютого було знищено три БПЛА "Shahed 131/136".

Наслідки обстрілу в Миколаївській області

У Миколаєві під час атаки сталося загоряння на території промислового підприємства та приватного будинку. Підрозділи ДСНС загасили пожежу. Багатоквартирним будинкам та об'єкту спортивної інфраструктури завдано шкоди. Обійшлося без постраждалих.

Напередодні вранці, 7 лютого, о 07:56 і 08:54 ворог проводив артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади Миколаївського району. Постраждалих немає.

О 09:14 удар БПЛА "Ланцет" атакував населений пункт Куцурубської громади, о 09:25 росіяни направили FPV-дрон по береговій лінії Куцурубської громади. Ніхто не постраждав.

Упродовж дня 7 лютого фіксувалися артобстріли по населених пунктах тієї ж громади — пошкоджено житловий будинок, люди не постраждали.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич коротко описав наслідки нічного обстрілу.

Обстріл Миколаєва

Обстріл Миколаєва

Обстріл Миколаєва

Шкоди завдано понад 20 житловим будинкам: приватні, багатоповерхові, офісні приміщення та приватне підприємство.

"Є наслідки й на території комунального підприємства. На щастя, обійшлося без постраждалих", — повідомляється в публікації.

Одеська область

В Одеській ОВА повідомили, що атака дронів пошкодила цивільну інфраструктуру. Загиблих і постраждалих немає.

"Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скло. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу — пробитий дах, перекриття, вибиті вікна", — йдеться в публікації.

Повідомляється, що підрозділи ППО результативно відпрацювали по більшій частині цілей.

РФ атакувала Миколаїв та Одесу дронами — у результаті було пошкоджено інфраструктуру. У Миколаєві почалася пожежа в приватному секторі, а в Одесі — пошкоджено недобудований багатоповерховий будинок.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розповів, як Україна відповідатиме на удари по Києву. У 2024 році потрібен не тільки максимально можливий повітряний щит і далекобійні засоби ураження, а й можливості завдати максимальних системних втрат Росії.

Також повідомлялося, що РФ платить Ірану 4,5 млрд доларів щорічно за імпорт "Шахедів". Один ударний дрон коштує близько 193 000 доларів. Закуповують їх партіями по 6 тисяч, що в сумі — близько 1,1 млрд доларів. РФ платить високу ціну Тегерану, тому що влада ісламської республіки занадто ризикує, продаючи зброю РФ.