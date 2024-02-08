Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

17 Shahed атаковали Украину: повреждены жилые дома и учебные заведения, детали (фото, видео)

Уничтожены 11 дронов-камикадзе
Фото: Коллаж: Фокус | Уничтожены 11 дронов-камикадзе в Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областях

Пуски дронов-камикадзе осуществлялись из оккупированного Крыма, а системы ПВО активно работали в четырех областях. К счастью, в регионах нет пострадавших среди гражданского населения.

Related video

Ночью 8 февраля года российские войска атаковали Украину 17 ударными БПЛА "Shahed-136/131". Удары наносились с крымского мыса Чауд. Об этом сообщили в Воздушных силах.

"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины", — отмечается в сообщении.

В итоге уничтожены 11 дронов-камикадзе в Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Сбитые "Шахеды" Fullscreen
Сбитые "Шахеды"

Николаевская область

В Николаевской ОВА сообщили, что ночью 8 февраля были уничтожены три БПЛА "Shahed 131/136".

Последствия обстрела в Николаевской области

В Николаеве во время атаки произошло возгорание на территории промышленного предприятия и частного дома. Подразделения ГСЧС потушили пожар. Пострадали многоквартирные дома и объект спортивной инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

Накануне утром, 7 февраля, в 07:56 и 08:54 враг проводил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины Николаевского района. Пострадавших нет.

В 09:14 удар БПЛА "Ланцет" атаковал населенный пункт Куцурубской общины, в 09:25 россияне направили FPV-дрон по береговой линии Куцурубской общины. Никто не пострадал.

На протяжении дня 7 февраля фиксировались артобстрелы по населенным пунктам то же общины — поврежден жилой дом, люди не пострадали.

Мэр Николаева Александр Сенкевич вкратце описал последствия ночного обстрела.

Обстрел Николаева Fullscreen
Обстрел Николаева
Обстрел Николаева Fullscreen
Обстрел Николаева
Обстрел Николаева Fullscreen
Обстрел Николаева

Пострадало более 20 жилых домов: частные, многоэтажные, офисные помещения, частное предприятие.

"Есть последствия и на территории коммунального предприятия. К счастью, обошлось без пострадавших", — сообщается в публикации.

Одесская область

В Одесской ОВА сообщили, что атака дронов повредила гражданскую инфраструктуру. Погибших и пострадавших нет.

"Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбиты стекла. Также зафиксированы повреждения здания учебного заведения – пробитая крыша, перекрытия, выбиты окна", — говорится в публикации.

Сообщается, что подразделения ПВО результативно отработали по большей части целей.

РФ атаковала Николаев и Одессу дронами — в итоге была повреждена инфраструктура. В Николаеве начался пожар в частном секторе, а в Одессе — поврежден недостроенный многоэтажный дом.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как Украина будет отвечать на удары по Киеву. В 2024 году нужен не только максимально возможный воздушный щит и дальнобойные средства поражения, но и возможности нанести максимальные системные потери России.

Также сообщалось РФ платит Ирану 4,5 млрд долларов ежегодно за импорт "Шахедов". Один ударный дрон стоит около 193 000 долларов. Закупают их партиями по 6 тысяч, что в сумме — порядка 1,1 млрд долларов. РФ платит высокую цену Тегерану, потому что власти исламской республики слишком рискуют, продавая оружие РФ.