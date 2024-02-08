РФ атаковала Николаев и Одессу дронами: есть повреждения инфраструктуры, подробности

В Николаеве начался пожар в частном секторе, а в Одессе был поврежден недостроенный многоэтажный дом.

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В ноч на 8 февраля российские войска атаковали юг Украины дронами-камикадзе Shahed. В результате атаки в Николаеве произошел пожар. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Есть возгорание в частном секторе. Службы отрабатывают", — написал он.

До этого он также сообщил о "прилете" в результате воздушной атаки ВС РФ.

"Держим связь с военными, знаем, где есть прилеты. О последствиях – утром!" — написал Сенкевич.

Отметим, что о последствия удара также сдержанно высказался глава Николаевской областной военной администрации Витайли Ким. У себя в Telegram он написал, что пострадавших нет, однако намекнул на то, что в городе пострадал бассейн.

Удар по Николаеву

Россия атаковала дронами Одессу

Глава Одесской ОВА Олег Кипер у себя в Telegram сообщил, что в результате ночной дроновой атаки на город есть повреждение гражданской инфраструктуры. Был поврежден недостроенный многоэтажный дом".

"К счастью, без погибших и пострадавших. Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление. Также зафиксированы повреждения здания учебного заведения – пробитая крыша, перекрытия, выбитые окна. Пожар не зафиксирован. Все соответствующие службы работают. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", — написал Кипер.

Взрыв в Одессе

По его словам, подразделения ПВО Украины результативно отработали по подавляющему большинству враждебных целей.

Напомним, что президент Украины Влажимир Зеленский рассказал, как Украина ответит на удары ВС РФ по Киеву. В этом году Украина должна не только максимально усилить воздушный щит и дальнобойные возможности, но и нанести максимальные системные потери России.