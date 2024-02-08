РФ атакувала Миколаїв та Одесу дронами: є пошкодження інфраструктури, подробиці

У Миколаєві почалася пожежа в приватному секторі, а в Одесі було пошкоджено недобудований багатоповерховий будинок.

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У ніч на 8 лютого російські війська атакували південь України дронами-камікадзе Shahed. Унаслідок атаки в Миколаєві сталася пожежа. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Є загоряння в приватному секторі. Служби відпрацьовують", — написав він.

До цього він також повідомив про "приліт" унаслідок повітряної атаки ЗС РФ.

"Тримаємо зв'язок із військовими, знаємо, де є прильоти. Про наслідки — вранці!" — написав Сєнкевич.

Зазначимо, що про наслідки удару також стримано висловився голова Миколаївської обласної військової адміністрації Вітайлі Кім. У себе в Telegram він написав, що постраждалих немає, проте натякнув на те, що в місті постраждав басейн.

Удар по Миколаєву

Росія атакувала дронами Одесу

Голова Одеської ОДА Олег Кіпер у себе в Telegram повідомив, що внаслідок нічної дронової атаки на місто є пошкодження цивільної інфраструктури. Був пошкоджений недобудований багатоповерховий будинок".

"На щастя, без загиблих і постраждалих. Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу — пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожежі не зафіксовано. Усі відповідні служби працюють. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", — написав Кіпер.

За його словами, підрозділи ППО України результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розповів, як Україна відповість на удари ЗС РФ по Києву. Цього року Україна має не тільки максимально посилити повітряний щит і далекобійні можливості, а й завдати максимальних системних втрат Росії.