Еквадор повертає Києву ЗРК "Оса" і зенітні кулемети ЗУ-23-2: Україна розвиває ВПК, — ISW

За даними аналітиків, латиноамериканська країна також передасть шість зенітних ракетних комплексів "Оса-АКМ", 18 РСЗВ БМ-21 "Град", п'ять вертольотів Мі-17.

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Еквадор міняє військову техніку радянських часів на американську. Вартість такої угоди оцінюють приблизно у 200 млн доларів. Згодом США передадуть радянську техніку Україні. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 7 лютого.

Повідомляється, що Еквадор передає шість зенітних ракетних комплексів "Оса-АКМ", 18 РСЗВ БМ-21 "Град", п'ять гелікоптерів Мі-17, 128 зенітних кулеметів ЗПУ-1-2 і 34 зенітних кулемети ЗУ-23-2. Усе це США відправить безпосередньо на поле бою для України.

Високопоставлені офіційні особи України прокоментували заяву президента Володимира Зеленського про те, що Київ формує окремий рід сил безпілотних систем у складі ЗСУ. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров 7 лютого повідомив, що з'явиться нова структура управління, яка допоможе вирішувати завдання, пов'язані з радіочастотним плануванням, взаємодією із системами РЕБ і запуском віддалених систем РЕБ. За словами Федорова, є три українські компанії, що випускають ударні дрони, які готові до масштабування виробництва. Проєкт "Українська армія дронів" зараз охоплює 67 моделей дронів.

Очільник Мінцифри також згадав про те, що українські компанії розробили аналог російського боєприпасу, що баражує, "Ланцет". Ці дрони можуть з'явитися на передовій приблизно через два місяці.

Нагадаємо, що посол Британії в НАТО пояснив, яким буде липневий саміт Альянсу України.

Також повідомлялося, що голова Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів про "шалені руйнування" в місті.