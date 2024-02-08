Російські ЗРК на Близькому Сході: ще одна країна закупить "Панцирь-С1", — ЗМІ

Після ОАЕ та Оману володарем російського комплексу може стати Саудівська Аравія. Збройні сили країни вже володіють такими засобами ППО, як MIM-23B I-Hawk, M902 Patriot PAC-3 тощо.

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Саудівська Аравія вирішила придбати у РФ зенітно-ракетні комплекси малої дальності "Панцирь-С1" для своїх повітряних сил Ця подія свідчить про розширення закупівель Ер-Ріядом систем ППО, які традиційно залежали від оборонних технологій переважно зі США та Франції. Про це з посиланням на анонімні джерела повідомили оглядачі Army Recognition.

Автори публікації зазначають, що внаслідок угоди Саудівська Аравія стала третьою країною Перської затоки, яка закуповує у росіян систему "Панцирь-С1". До цього володарями комплексу стали Об'єднані Арабські Емірати й Оман.

Тим часом угода зіткнулася з фінансовими перешкодами через виключення російських банків з міжнародної системи SWIFT, що стало наслідком санкцій, введених у відповідь на дії Російської Федерації в Україні.

Що стосується обсягів постачання так само як і кількості комплексів, то інформація про це не розкривається. Відомо лише, що вартість одного російського комплексу "Панцирь-С1" становить 15 млн доларів, що підкреслює їхню роль у російських збройних силах у захисті життєво важливих об'єктів інфраструктури.

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Про можливість такої угоди між Москвою та Ер-Ріядом натякнув і генеральний директор "Рособоронекспорту" Олександр Міхєєв на виставці World Defense Show 2024, що проходить у Саудівській Аравії. Він зазначив, що деякі країни Близького Сходу можуть розглянути можливість локалізації виробництва ЗРК "Панцирь" на своїй території.

Рішення Саудівської Аравії інтегрувати "Панцирь-С1" у свій військовий потенціал відображає існуючу військову парадигму королівства. Збройні сили країни, які приділяють значну увагу протиповітряній обороні, націлені на підтримання територіальної цілісності та внутрішньої безпеки, а також на сприяння регіональній стабільності.

Насамкінець оглядачі підкреслили, що спеціалізований підрозділ Збройних сил Саудівської Аравії, який відповідає за протиповітряну оборону, налічує 16 000 військовослужбовців і включає 6 батальйонів, оснащених ракетами M902 Patriot PAC-3, 17 батарей із системами Shahine/AMX-30SA, 16 батарей із системами MIM-23B I-Hawk та ін.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія хотіла б поповнити свій парк фронтової авіації американськими винищувачами F-35 Lightning II. Але поки що у США зволікають із рішенням, тому це може відкрити дорогу китайському FC-31.