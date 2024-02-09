Австарлія заборонила постачання Україні гелікоптерів MRH90

В Міноборони Австралії вважають гелікоптер Taipan небезпечним для польоту, тому вже триває процес утилізації 45 бортів.

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Історія із запитом на транспортні гелікоптери MRH90 Taipan завершена. Міністерство оборони Австралії заблокувало постачання бортів Україні. Про це повідомляє Asia-Pacific Defence Reporter.

Під час розмови сенатора Девіда Фосетта з головою МЗС Австралії Пені Вонг було озвучено, що Україна вперше заявила про зацікавленість гелікоптерами Taipan ще в жовтні 2023 року, а не в грудні, як повідомлялось раніше. Це сталося під час конференції НАТО минулого жовтня. Передача вертольотів Україні дозволила б зекономити кошти Австралії на повну утилізацію 45 гелікоптерів.

Проте Міноборони Австралії було проти постачання і вони вважали, що MRH90 не підходять Україні. На підставі цих фактів уряду пропонувалось сформувати власну думку. При цьому Фосетт зазначив, що Київ подавав офіційний запит на отримання Taipan. Кілька бортів досі залишаються придатними для польотів.

Понг своєю чергою заявила, що уряд Австралії в своїй політиці і надалі буде користуватись порадами Міноборони щодо питання гелікоптерів Taipan.

Нагадаємо, Україна подавала запит на отримання гелікоптерів MRH90. Попри проблеми з безпекою польотів, українська сторона була готова піти на ризик. Проте в Австралії вже розпочали процес утилізації транспортників, тому ЗСУ їх не отримають.

25 січня в мережі показали, як виглядають MRH90 в процесі утилізації.