Венесуела готується до вторгнення в Гаяну: до кордону стягуються війська, — WSJ (карта)

За даними американського видання The Wall Street Journal, розгортання сил відбувається всупереч угоді, досягнутій у грудні між президентами двох країн, яка закликає до мирного розв'язання територіальних суперечок.

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Венесуела посилює свої погрози анексувати частину території Гаяни і захопити контроль над великими нафтовими родовищами останнього десятиліття. Це проявляється в розгортанні біля кордонів двох країн легких танків, патрульних катерів з ракетним озброєнням і бронетранспортерів. Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

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Нещодавні супутникові знімки та відеоролики, опубліковані в соціальних мережах військовими Венесуели, показують розгортання збройних сил у районі кордону. Це відбувається всупереч угоді, досягнутій у грудні між президентами двох країн, яка закликає до мирного вирішення територіальних суперечок.

Фото: The Washington Post

Венесуельський уряд, який має в розпорядженні сучасне озброєння, що поставляється союзною Росією, посилює свої претензії на Ессекібо, регіон, що становить значну частину території Гаяни. Це відбувається в контексті того, що Гаяна стає важливим гравцем на світовому ринку енергоресурсів завдяки виявленню нафти на її шельфі консорціумом, очолюваним Exxon Mobil, зазначає видання.

Фото: The Washington Post

У відповідь на ці дії Гаяна зміцнює свою обороноздатність і співпрацю зі США. Підтримка з боку американського уряду полягає в наданні військової техніки, включно з вертольотами та безпілотниками, щоб допомогти Гаяні захистити свої інтереси.

"У колишній британській колонії, населення якої становить 800 000 осіб, сили оборони налічують лише 3000 військовослужбовців, що змушує уряд тісніше співпрацювати зі США для підвищення обороноздатності країни", — йдеться в матеріалі WSJ.

При цьому венесуельська влада зазначає, що посилює свою оборону у відповідь на військові навчання США в Гаяні та розміщення британського корабля в гаянських водах. У середу міністр оборони Венесуели Володимир Падріно звинуватив компанію Exxon у тому, що вона покладається у своїй безпеці на американських військових і використовує Гаяну у своїх інтересах.

Дії Венесуели викликають занепокоєння в адміністрації Байдена, яка вже намагається розв'язати напружені стосунки між Венесуелою та її союзниками і США. Американські урядовці активно працюють із Гаяною, щоб підтримати її у зміцненні оборони та забезпеченні безпеки в регіоні.

"Дії Мадуро, а також проведений ним у грудні референдум, на якому він стверджував, що мільйони венесуельців схвалюють плани із захоплення Ессекібо, стривожили політиків в адміністрації Байдена, які вже напружено намагаються знайти відповідь на союзи Венесуели з Росією, Іраном і Китаєм", — пишуть американські журналісти.

Вашингтонський Центр стратегічних і міжнародних досліджень, використовуючи супутникові знімки, надані компанією Maxar Technologies та ексклюзивно передані журналу, виявив, що наприкінці 2023 року та в січні Венесуела перевезла бронетехніку та, схоже, легкі танки на острів Анакоко на річці Куюні за кілька метрів від Гаяни. Там також ведуться будівельні роботи, що свідчать про розширення бази.

В атлантичному порту Гуїрія у Венесуелі в період з 18 до 22 січня було розміщено щонайменше три патрульні протикорабельні керовані ракетні катери Peykaap III іранського виробництва, як видно на супутникових знімках, використаних вашингтонським аналітичним центром CSIS. 31 січня військові режиму встановили дві зенітні установки "Бук М2Е" російського виробництва в Гуїрії, майже за 400 миль на схід від їхньої звичайної позиції поблизу столиці Венесуели Каракаса. А невеликий пост берегової охорони в Пунта-Баріма, за 50 миль від Ессекібо, контрольованого Гаяною, переобладнують у військово-морську і військово-повітряну базу.

Ці родовища розташовані в безпосередній близькості від нафтового блоку Stabroek, яким керують Exxon і її партнери, Chevron і китайська Cnooc, біля узбережжя Гаяни, де видобуток нафти зріс до 645 000 барелів на день, що не набагато менше, ніж у Венесуелі.

Територіальна суперечка між Венесуелою та Гаяною

Уряд Венесуели оголосив про створення Комісії із захисту Ессекібо, території, оспорюваної з сусідньою Гаяаною, і доручив почати обговорення щодо створення нового регіону Гаяна-Ессекібо. Ніколас Мадуро підтвердив свої домагання на ці землі, питання про які залишається спірним з XIX століття, особливо після виявлення морських запасів нафти і газу на території колишньої британської колонії.

Територія, на яку претендує Венесуела Фото: Фокус

Рішення про створення спільної комісії було ухвалено після того, як Венесуела провела референдум про приєднання Ессекібо, попри рішення Міжнародного суду ООН, яке наказувало їй утриматися від будь-яких дій зі зміни ситуації в територіальній суперечці.

Після референдуму, на якому понад 95% венесуельців, які голосували, підтримали претензії уряду на Ессекібо, Гаяна привела свої збройні сили в стан підвищеної бойової готовності і звернулася по допомогу до США та ООН. Мадуро у відповідь заявив про анексію Ессекібо і почав мобілізацію армії.