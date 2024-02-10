"Викликав більше довіри": росіянин випадково пішов за дроном ЗСУ і потрапив у полон (відео)

Бійця ЗС РФ мали вести "свої", але безпілотник, якого він обрав за провідника, повів у полон. При собі ворожий боєць мав український прапор та ікону.

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Російський окупант сам пішов за дроном Збройних сил та потрапив у полон. З’ясувалось, що йому мав показувати дорогу безпілотник ЗС РФ. Деталями інциденту поділилась 10 лютого пресслужба 47 окремої механізованої бригади ЗСУ "Маґура".

Український дрон випадково привів мобілізованого російського в’язня у полон, це сталося на Авдіївському напряму. Захисники побачили на полі бою ворожого бійця, який не орієнтувався у просторі, і направили туди БПЛА — хитрість спрацювала.

"Як потім ми вже дізналися, його мали рятувати "свої" за допомогою корегування дрона. Але наш безпілотник викликав більше довіри й окупант пішов в напрямку українських військових", — пояснили в "Маґурі".

З речей окупант мав рюкзак та український прапор. Його звати Олексій, і з 47 років свого життя росіянин 22 роки провів у в’язниці. Згодом його "забрали та привезли на війну".

"На плечі в нього ікона, каже, що вірить в Бога. За те, що він прийшов вбивати українців, губернатор заплатив йому 169 тисяч рублів, однак тих грошей він не бачив, бо дав картку своєму "товаришу", який мав їхати в магазин, але той загинув. Взагалі Алєксєй говорить, що він за мир", — розповіли у бригаді ЗСУ.

Українські воїни підкреслили, що мусять боротися, поки "ця нечисть" є на території країни. Пресслужба додала, що поповнення обмінного фонду важливе для повернення полонених захисників додому.

Що каже сам Олексій?

Окупант згадав, що бачив над собою три дрони, і один з них "був якийсь маленький такий і постійно щось скидав, що вибухало". Росіянин повідомив командиру, що над ним літають декілька безпілотників. Той відповів, що дрони російські й вони "показують дорогу".

Олексій зізнався, що сидів за крадіжки, хуліганство та розбій. Йому залишалось два роки до виходу на волю, коли пішов воювати. На батьківщині йому пообіцяли, що почистять справу, і можна буде влаштуватись на будь-яку роботу. Протягом трьох місяців колишній в’язень воював на Авдіївському напрямі.

"Я розумію вас, що це ваша земля. Я взагалі не хотів воювати, я так-то давно вже хотів здатись в полон, але можливості не було", — поділився загарбник.

Він пояснив, що бачив відео з полоненим, який закликав не вірити у розповіді про нібито жорстокі знущання з боку українських солдатів.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора повідомили, що російські окупанти в районі Кліщіївки розстріляли беззбройного бійця ЗСУ. Захисник вийшов до противників з піднятими руками.

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