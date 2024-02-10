Мати підтримує війну в Україні: Сирський викликає занепокоєння через родичів у РФ, — Guardian

Близькі родичі нового головнокомандувача ЗСУ продовжують жити в Росії. За словами його брата Олега, вони не спілкуються та нічого не знають про нього.

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Новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський народився у Володимирській області (Російська Федерація), проте у 1980-х роках переїхав до України. Натомість деякі його родичі досі проживають на території агресора. Про це повідомило видання The Guardian.

Журналісти зазначили, що Олександр Сирський має репутацію генерала "радянського зразка", який "мало піклується" про життя своїх військових. Йому приписують керівництво обороною Києва на початку повномасштабного вторгнення та успішний контрнаступ у Харківській області наприкінці 2022 року. Проте генерала критикують за те, що той брав участь в нібито "провальній" обороні Бахмута Донецької області.

Російське походження Сирського

Олександр Сирський народився у Володимирській області РФ та навчався у Московському вищому військовому командному училищі. До України він переїхав у 1980-х роках. Його близькі родичі продовжують жити в Росії.

"Я з ним не спілкуюся, я навіть не знаю, де він. Я нічого про нього не знаю", — сказав брат Сирського Олег російському виданню ТАСС.

Крім цього, він розповів, що Сирський в Україні живе все життя, розпочав службу та має родину.

За інформацією The Guardian, 82-річна мати Олександра Сирського в російській соціальній мережі "Одноклассники" "часто лайкала дописи, які підтримують вторгнення Росії".

Нагадаємо, 9 лютого колишній полковник британської армії Річард Кемп розповів, що генерал Олександр Сирський — сильний командир, який "віддасть кожну жилу обороні своєї країни".

Того ж дня міністр оборони Рустем Умєров і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели першу робочу нараду. Вони говори про план дій ЗСУ на 2024 рік.