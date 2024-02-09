"Небагато що змінилося": офіцер ЗСУ відреагував на призначення Сирського (відео)

Офіцер 54-ї бригади ЗСУ Олександр Афанасьєв не вважає, що відставка Валерія Залужного і призначення на його місце Олександра Сирського пов'язані з якимись особистими конфліктами.

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Призначення генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України не спричинило суттєвих змін для військових. Таку думку висловив офіцер 54-ї бригади ЗСУ Олександр Афанасьєв в ефірі каналу "Київ24" 9 лютого.

Військовослужбовець підкреслив, що Сирський не просто "звідкись упав", а був командувачем Сухопутних військ ЗСУ протягом усієї повномасштабної війни.

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"Як представники Сухопутних військ, ми його підлеглі, і ми воювали з цим командувачем. Зараз він командує всіма військами. Небагато що змінилося, якщо чесно, для нас", — сказав Афанасьєв.

Відповідаючи на запитання про те, як військові сприйняли відставку Валерія Залужного, офіцер заявив, що ексголовнокомандувач заслуговує на довіру і повагу.

"Але він же нікуди не подівся. Він продовжує служити у Збройних силах України", — додав він.

Афанасьєв зазначив, що багато хто вважає, що відставка Залужного пов'язана з особистими мотивами, однак, на його думку, кадрові перестановки було здійснено у зв'язку з реорганізацією якихось процесів.

"Тим паче два роки людина була… Око вже замилюється. Може він відпочине і далі буде більш дієвим", — підкреслив військовий.

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На думку Афанасьєва, Сирський буде зараз більше працювати, оскільки він пішов на підвищення і досяг піку у військовій кар'єрі.

"Усе буде нормально, нічого переживати. Сирський був командувачем усі два роки, але про нього мало знали", — підсумував він.

Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і призначив замість нього генерал-полковника Олександра Сирського.

Своєю чергою новопризначений головнокомандувач звернувся до бійців, з якими служив у лавах Сухопутних військ Збройних Сил України та ТСОУВ "Хортиця", подякувавши їм за спільну роботу. Він також зазначив, що зараз на порядку денному стоять нові завдання.