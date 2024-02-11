Японія виділить $106 млн на післявоєнне відновлення України, — ЗМІ

За інформацією японського агентства новин Kyodo News, на японо-українській конференції зі сприяння відновленню економіки воюючої країни 19 лютого очікують на підписання понад 10 меморандумів про співпрацю.

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Японія планує виділити 106 мільйонів доларів (15,8 мільярда єн) на допомогу в післявоєнному відновленні України в семи галузях економіки. Про це пише в неділю, 11 лютого, незалежне громадське інформагентство Kyodo News.

За інформацією видання, на японо-українській конференції зі сприяння економічній реконструкції, яка відбудеться 19 лютого в Токіо, очікується підписання понад 10 меморандумів про співпрацю, які стануть підтримкою Україні напередодні другої річниці вторгнення Росії в Україну.

Куди буде спрямована допомога Японії

За словами інсайдерів агентства, допомогу в розмірі 106 мільйонів доларів буде використано для надання обладнання для розмінування і наведення тимчасових мостів, а також інших ресурсів, терміново необхідних для сприяння зусиллям із відновлення зруйнованої війною країни.

Крім того, передбачається співпраця у сфері розширення сільського господарства, поліпшення гуманітарної ситуації, розвитку біотехнологій і промисловості, інформаційних технологій, а також удосконалення управління та запровадження заходів із боротьби з корупцією.

Також буде підписано меморандуми про співпрацю стосовно медичного обслуговування, кібербезпеки та проєктів альтернативної енергетики, зокрема вітряних електростанцій.

За інформацією Kyodo News, уряди обох країн планують розпочати переговори щодо укладення інвестиційної угоди, спрямованої на сприяння участі японських компаній у проєктах реконструкції, а також підпишуть договір про усунення подвійного оподаткування для компаній, які ведуть бізнес в Україні.

Допомога Японії

У січні 2024 року Токіо оголосило про внесок у розмірі 37 мільйонів доларів до фонду НАТО для надання додаткової підтримки Україні, включно із системою виявлення безпілотних літаків.

Однак Японія не може надавати військову допомогу згідно зі своєю пацифістською Конституцією. Водночас офіційне Токіо прагне продемонструвати свою прихильність підтримці України через державно-приватне співробітництво і підтримуватиме японські фірми, що відкривають бізнес у країні.

В інтерв'ю Kyodo News на початку лютого цьогоріч прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що енергетика, інфраструктура, сільське господарство, машинобудування, інформаційні технології та безпека є галузями, де японські фірми можуть упродовж наступного десятиліття зіграти "величезну роль у сприянні відновленню", яке, за оцінками Світового банку, обійдеться в 411 мільярдів доларів.

У конференції з повоєнної відбудови України візьмуть участь прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, голова Японської федерації бізнесу Масакадзу Токура, а також майже 300 інших урядовців і корпоративних посадовців, серед яких будуть представники понад 30 українських компаній.

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Фокус писав, що Україні мали постачати боєприпаси з Японії через Велику Британію. Однак зараз реалізація цього плану фактично призупинена.