ЗС РФ увійшли до Первомайського на Донеччині і захопили 40% села, — BILD (карта)

Російські окупанти атакують населений пункт зі сходу. В Генштабі ЗСУ повідомили, що на цій ділянці фронту відбили 16 ворожих атак.

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На Донеччині ЗС РФ увійшли в село Первомайське Покровського району. Зараз вони вже контролюють майже половину населеного пункту. Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

За наявною в нього інформацією, російські війська просуваються Первомайським зі сходу і зараз вже захопили 40% села.

"Російські сили вторгнення продовжують (повільно) просуватися у Первомайському і наразі контролюють приблизно 40% того, що залишилося від невеликого села (раніше 2200 жителів) на захід від Донецька", — інформує Рьопке.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 11 лютого повідомили, що південніше Тоненького, поблизу Первомайського, Невельського Донецької області Сили оборони відбили 16 ворожих атак. Тут ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону українських військ.

Довідка: село Первомайське Донецької області розташоване на захід від селища Піски та села Водяне.

Нагадаємо, що 10 лютого Рьопке повідомляв, що ЗС РФ увійшли до Новомихайлівки Донецької області і вже зайняли до 15% села. На його думку, ситуація у Новомихайлівці стає критичною для української армії. Російські окупанти наступають на північному та південному флангах, а також у центрі невеликого села.

Раніше повідомлялося, що приблизно 20 штурмовиків ЗС РФ забарикадувалися в одному з приміщень в районі Новомихайлівки та відмовилися виконувати накази командування. Окупанти нарікають, що командування посилає їх на штурми майже голіруч, іноді тільки з одними ножами.