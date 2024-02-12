Операторів дронів ЗС РФ Shahed-136 і Ababil-3 готують на сирійському аеродромі Шайрат, — ГУР

За даними розвідки, військові також проходять курс управління дистанційним літаком Raad. Крім росіян, навчають і сирійських найманців, яких згодом відправлять в Україну.

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На аеродромі Шайрат у Сирії російські оператори дронів проходять підготовку для війни проти України. Про це повідомляє ГУР МО України.

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Російських військових вчать керувати дронами Shahed-136, Ababil-3, а також дистанційно керованим літаком Raad. Серед інструкторів — представники "Ліванської поліції Хезболли" і Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Повідомляється, що спільно з росіянами навчання проходять і сирійські найманці, яких у РФ хочуть направити в Україну як операторів безпілотників.

За даними розвідки, військові навчання для окупантів очолив один із командирів "Хезболли" Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників.

Нагадаємо, що в неділю, 11 лютого на території Молдови поблизу з кордоном з Україною виявили уламки дрона Shahed. У прикордонній поліції країни повідомили, що атака дрона фіксувалася вночі 10 лютого в Ізмаїльському районі України, поруч із кордоном Молдови.

Також повідомлялося, що глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що Україна наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії.