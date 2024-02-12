Ізраїль звільнив двох заручників в секторі Гази: деталі операції

Спільна операція підрозділів ЦАХАЛ, ШАБАК, ЯМАМ і авіації дозволила визволити двох заручників, яких бойовики ХАМАС захопили в перший день вторгнення.

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В секторі Гази вдалося звільнити двох заручників Луїса Норберто Хара і Фернандо Сімона Мармана. Деталі спецоперації розповів офіційний представник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі. Про це повідомляє ізраїльське російськомовне видання Newsru.co.il.

В ніч проти 12 лютого в межах операції підрозділів ЦАХАЛ, служби безпеки ШАБАК і спецпідрозділів ЯМАМ була проведена операція, яку підтримували інтенсивними ударами Повітряних сил. Операція відбулася на півдні сектора Гази. Все почалося о 1:49 за місцевим часом. Бійці увірвалися в будівлю в центрі Рафіаха. Там утримували полонених Луїса і Фернандо. Бійці ЯМАМ вступили в бій з чисельними терористами. Під час операції один ізраїльський військовий отримав легке поранення, його стан оцінюється як задовільний.

Зазначається, що обидва заручники були захоплені бойовиками 7 жовтня, у перший день початку війни. Луїсу Норберто Хару 70 років, а Фернандо Сімону Марману — 60 років. Їх захопили в Нір Іцхакі. Операція тривала дві години. Подавити вогонь бойовиків допомагала авіація. Врятованих цивільних евакуювали на гелікоптерах.

"Якщо ви мене чуєте, знайте, що ми сповнені рішучості повернути вас додому, і ми не змарнуємо жодної можливості. Ми ні на хвилину не забуваємо, що 134 викрадених все ще утримуються в секторі Гази", — звернувся до інших полонених Хагарі під час виступу.

Міністр оборони Ізраїля Йоав Галант дав високу оцінку діям бійців ЦАХАЛ і співробітників ШАБАКа, які брали участь в спецоперації.

Нагадаємо, 7 лютого ЗМІ писали, що відбувається зараз у секторі Гази, де триває наземна операція військових.

30 січня ЗМІ писали, що у ЦАХАЛ вважають, що ліквідація ХАМАСу триватиме весь 2024 рік.