Антон Аліханов вважає, що Перша світова війна та російське вторгнення в Україну розпочалися саме через праці основоположника німецької класичної філософії. За його словами, Кант розвинув "німецьку волю, одночасно відрізавши її від вищих цінностей".

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Німецький філософ Іммануїл Кант, який народився в Кенігсберзі (Калінінград), має "прямий стосунок до військового конфлікту в Україні". Таку заяву зробив губернатор Калінінградської області РФ Антон Аліханов. Про це повідомляє "ФедералПресс".

На політологічному з'їзді в російському Світлогорську, присвяченому питанням удосконалення гуманітарної освіти та просвітництва, Аліханов заявив, що Перша світова війна і російське вторгнення в Україну почалися саме через роботи Канта. Російський чиновник також згадав про те, що Захід нібито "з давніх часів" порушував досягнуті домовленості.

"Кант, який народився тут, має майже прямий стосунок до глобального хаосу, глобальної перебудови, з якою ми зараз стикаємося, — заявив він. — Мало того, він має прямий стосунок до військового конфлікту в Україні".

За словами керівника російського регіону, Кант розвинув "німецьку волю, водночас відрізавши її від вищих цінностей".

Аліханов згадав про те, що, живучи в Калінінградській області, "неможливо не думати про світову політику".

Нагадаємо, що давньогрецькому філософу Діогену приписують авторство непристойного жесту, який дожив до сучасності.

Також повідомлялося, що в ЗСУ відповіли на попередження Польщі про активність уздовж кордону з РФ.