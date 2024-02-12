Губернатор Калининградской области обвинил Иммануила Канта во вторжении ВС РФ в Украину

Антон Алиханов считает, что Первая мировая война и российское вторжение в Украину начались именно из-за работ основоположника немецкой классической философии. По его словам, Кант развил "немецкую волю, одновременно отрезав ее от высших ценностей".

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Родившийся в Кенигсберге (Калининград) немецкий философ Иммануил Кант имеет "прямое отношение к военному конфликту в Украине". Такое заявление сделал губернатор Калининградской области РФ Антон Алиханов. Об этом сообщает "ФедералПресс".

На политологическом съезде в российском Светлогорске, посвященном вопросам совершенствования гуманитарного образования и просвещения, Алиханов заявил, что Первая мировая война и российское вторжение в Украину начались именно из-за работ Канта. Российский чиновник также упомянул о том, что Запад якобы "с давних времен" нарушал достигнутые договоренности.

"Кант, родившийся тут, имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся, — заявил он. — Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту в Украине".

По словам руководителя российского региона, Кант развил "немецкую волю, одновременно отрезав ее от высших ценностей".

Алиханов упомянул о том, что, живя в Калининградской области, "невозможно не думать о мировой политике".

Напомним, что древнегреческому философу Диогену приписывают авторство неприличного жеста, дожившего до современности.

Также сообщалось, что в ВСУ ответили на предупреждение Польши об активности вдоль границы с РФ.