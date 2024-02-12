Скинули з літака: в США незвичним способом запустили імітатор балістичної ракети (відео)

Повітряні сили випробовували комплекс ПРО Aegis. Для цього скинули імітатор балістичної ракети на піддоні з парашутами.

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Агенція протиракетної оборони США показала пуск макета балістичної ракети з вантажного відсіку транспортного літака C-17A Globemaster III. Про це повідомляє The War Zone.

Під час випробування протиракетної оборони біля узбережжя Гавїів, яке отримало назву Stellar Sisyphus. У випробуваннях брали участь кораблі класу USS McCampbell, USS Jack H. Lucas і комплекс Aegis Ashore з новим радаром AN/SPY-6(V)1 AMDR.

Тестували комплекси пуском балістичних ракет. На навчання застосували імітацію балістичної ракети середньої дальності. Її запустили за допомогою піддону, який скинули з C-17. Піддон обладнали трьома великими парашутами, які дозволили ракеті стабілізуватись у вертикальному положені. Під час сповільненого падіння запрацював ракетний двигун. Потім у відео показали, як корабель USS McCampbell запустив зенітну ракету SM-3 Block IIA, який лежить в основі ПРО Aegis.

Камера з імітатора балістичної ракети

"Проведена біля узбережжя Тихоокеанського ракетного полігону, Кауаї, Гаваї, перша частина цього багатосенсорного випробування успішно продемонструвала, що система озброєнь Aegis відстежує і розрізняє складну цільову сцену балістичної ракети середньої дальності і застосовує контрзаходи", — пояснює MDA загальні цілі випробувань.

Через загострення в Чорному морі існує потреба покращити захист військових кораблів від балістичних ракет. Навіть не надто технологічні ракети єменських хуситів становлять загрозу для флоту.

Нагадаємо, 23 січня ЗМІ писали, що в Польщі відправили на модернізацію новітній комплекс ПРО Aegis.

9 лютого Спеціальні сили США оголосили конкурс на безпілотні дрони повітряного базування.