"Максимальний стрес": керівник спецпідрозділу ГУР розповів, як Буданов полонив 19 росіян

Українські спецпризначенці стараються, аби Кирило Буданов не приїжджав до них у квадрат, оскільки там небезпечно. Проте керівник ГУР хоче бути поруч на операціях, розповів очільник спецпідрозділу "Тимура" Тимур.

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Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов брав участь у декількох операціях разом зі спецпризначенцями. Під час однієї з них йому вдалося полонити 19 росіян. Очільник спецпідрозділу "Тимура" Тимур в інтерв'ю "Українській правді" розповів, як йому це вдалося.

З його слів, для спецпризначенців участь Буданова в операціях — "максимальний стрес". Вони стараються обходити його фізичну присутність, аби він не приїжджав у квадрат, де вони перебувають, оскільки "це дуже високий ризик".

"Але у нас командир бойовий, і йому хочеться бути поруч на наших операціях. Тому було декілька операцій, де Кирило Олексійович ішов поруч із нами", — сказав Тимур.

Він не розповів, у яких саме операціях Буданов брав участь з міркувань його безпеки. Проте це було і на землі, і на воді.

Кирило Буданов полонив 19 людей

Зі слів Тимура, це була спільна операція з іншими спецпідрозділами. Тоді окупанти вийшли на зв'язок через те, що полонили українського військового, вони почали диктувати умови подальших дій спецпідрозділів. У цей час Буданов взяв рацію та представився, хто він.

"Думаю, це теж на них вплинуло. І спокійно пояснив, що саме ми будемо казати, як все відбуватиметься далі і з якою швидкістю буде відбуватися їхня здача в полон. У них тоді була така ситуація, що їм справді було краще здатися", — пояснив Тимур.

Нагадаємо, 8 лютого керівник ГУР МОУ Кирило Буданов отримав звання Героя України. Він отримав нагороду "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".

30 січня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-лейтенант Кирило Буданов висловив сподівання, що цього року українські військові знищать Кримський міст.