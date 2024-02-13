Ховаються за мирним населенням: у ЗСУ розповіли про "м'ясні штурми" окупантів (відео)

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що ЗС РФ влаштовують щодня щонайменше 2-3 штурми. Техніку ворожі бійці у ці операції не беруть — економлять.

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Російські окупанти не зраджують свою тактику "м’ясних штурмів" у Херсонській області, ситуація залишається "досить напруженою". Деталями 13 лютого в ефірі телемарафону поділилась начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона розповіла, що ЗС РФ не припиняють обстріли та терор проти мирного населення правобережної частини Херсонщини. Також окупанти тримають вогневий контроль над акваторією Дніпро-Бузького лиману, щоб не допустити поновлення судноплавства.

"І продовжують терор наших позицій на лівому березі, зокрема, там, де плацдарм і закріплення наших підрозділів не дають йому спокою. Хоча б 2-3 штурми за добу вони нашкрябають", — зазначила речниця.

Вона підтвердила, що Сили оборони утримують свої позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Ворог продовжує нас випробовувати на міцність. Два штурми за минулу добу ми нарахували, і це продовження так званих "м’ясних штурмів", оскільки бронетехніку ворог так і продовжує економити", — передала Гуменюк.

Вона пояснила, що на початку штурмів ЗС РФ втратили багато техніки, бо сподівались швидко вибити українські війська. Проте ворог стикнувся з потужним опором і був змушений зупинити застосування бронемашин.

"Дуже рідко ми зараз фіксуємо, коли за штурмовими групами іде хоч якась бронетехніка. Натомість ми продовжуємо їх нищити. Контрбатарейна боротьба досить влучно працює при тому, що нам складно працювати по лівому березі, бо ворог переховується за мирним населенням", — підкреслила військова.

Протягом минулої доби ЗСУ знищили три російські міномети, понад 40 загарбників, три польові пункти постачання боєприпасів та два укриття (одне було споряджене засобами РЕБ). Також ворог використовує FPV-дрони — до 50 за добу.

"Не усі долітають до середини Дніпра, за класикою, як то кажуть. Але, все ж таки, розуміння є, що це суттєвий акцент бойової роботи", — додала Гуменюк.

Коментар Наталії Гуменюк (про ситуацію у Херсонській області — з 1:58)

Нагадаємо, також Наталія Гуменюк попередила українців про ймовірну масовану атаку. З її слів, РФ може приурочити обстріл до річниці повномасштабного вторгнення.

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