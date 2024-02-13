Закриють Фінську затоку: Естонія озброюється протикорабельними ракетами Blue Spear (відео)

Сучасний ракетний комплекс із дальністю ураження цілей до 290 км дасть змогу завдати симетричного удару в разі агресії з боку РФ. Також завдяки Blue Spear Росія втратить зв'язок із Калінінградською областю.

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Естонія отримала протикорабельну ракетну систему Blue Spear (5G SSM) ізраїльсько-сингапурського виробництва. Цей сучасний комплекс зводить військово-морський потенціал Естонії на абсолютно новий рівень, повідомляє Естонський центр оборонних інвестицій.

Цей протикорабельний ракетний комплекс, ідеться в публікації, стане частиною інтегрованого рішення про берегову оборону й охоплює своїм радіусом дії майже все Балтійське море. Таким чином Blue Spear, дальність стрільби якого сягає 290 км, фактично дозволяє закрити російському флоту прохід через Фінську затоку.

Глава національної оборони Естонії генерал Мартін Херем у зв'язку з цим зазначив, що в разі агресії Росія має зважати на симетричну відповідь, оскільки Естонія може поставити ЗС РФ у небезпечне становище тією ж загрозою, яку агресор становить для інших.

За словами генерала, потенційному противнику буде дуже важко перемістити свою протиповітряну оборону до моря, що, зі свого боку, дасть Естонії можливість розгорнути свої ВПС.

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"Агресор повинен зрозуміти, що якщо він захоче вступити з нами у війну, то його зв'язок із Калінінградською областю стане дуже слабким", — сказав Херем.

Можливості комплексу Blue Spear

Виробником цієї ракетної системи є фірма Proteus Advanced Systems — спільне підприємство компаній Israel Aerospace Industries і ST Engineering. По суті це експортний варіант нової ізраїльської протикорабельної ракети Gabriel V розробки IAI.

Blue Spear (5G SSM) є високоточною зброєю, здатною вражати заобрійні, рухомі та нерухомі цілі в будь-яку погоду і час доби. Як уже зазначалося, заявлена дальність ураження цілей становить 290 км, при цьому для захоплення цілі використовують активний радіолокаційний датчик, точну навігацію і надійну систему зв'язку, несприйнятливу до засобів радіоелектронної боротьби.

Ракета Blue Spear має стартову вагу 1250 кг, бойову частину вагою 150 кг, довжину 5,5 м. Вона оснащена маршовим турбореактивним двигуном і має високу дозвукову швидкість.

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