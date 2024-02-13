Закроют Финский залив: Эстония вооружается противокорабельными ракетами Blue Spear (видео)

Современный ракетный комплекс с дальностью поражения целей до 290 км позволит нанести симметричный удар в случае агрессии со стороны РФ. Также благодаря Blue Spear Россия потеряет связь с Калининградской областью.

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Эстония получила противокорабельную ракетную систему Blue Spear (5G SSM) израильско-сингапурского производства. Этот современный комплекс возводит военно-морской потенциал Эстонии на совершенно новый уровень, сообщает Эстонский центр оборонных инвестиций.

Этот противокорабельный ракетный комплекс, говорится в публикации, станет частью интегрированного решения о береговой обороне и охватывает своим радиусом действия почти все Балтийское море. Таким образом Blue Spear, дальность стрельбы которого достигает 290 км, фактически позволяет закрыть российскому флоту проход через Финский залив.

Глава национальной обороны Эстонии генерал Мартин Херем в связи с этим отметил, что в случае агрессии Россия должна учитывать симметричный ответ, так как Эстония может поставить ВС РФ в опасное положение той же угрозой, которую агрессор представляет для других.

По словам генерала, потенциальному противнику будет очень трудно переместить свою противовоздушную оборону к морю, что, в свою очередь, даст Эстонии возможность развернуть свои ВВС.

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"Агрессор должен понять, что если он захочет вступить с нами в войну, то его связь с Калининградской областью станет очень слабой", — сказал Херем.

Возможности комплекса Blue Spear

Производителем данного ракетной системы является фирма Proteus Advanced Systems – совместное предприятие компаний Israel Aerospace Industries и ST Engineering. По сути это экспортный вариант новой израильской противокорабельной ракеты Gabriel V разработки IAI.

Blue Spear (5G SSM) является высокоточным оружием, способным поражать загоризонтные, движущиеся и неподвижные цели в любую погоду и время суток. Как уже отмечалось, заявленная дальность поражения целей составляет 290 км, при этом для захвата цели используется активный радиолокационный датчик, точная навигация и надежная система связи, невосприимчивая к средствам радиоэлектронной борьбы.

Ракета Blue Spear имеет стартовый вес 1250 кг, боевую часть весом 150 кг, длину 5,5 м. Она оснащена маршевым турбореактивным двигателем и имеет высокую дозвуковую скорость.

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