"Форма небольшой военной агрессии": командующий Силами обороны Эстонии не исключает нападения России

Мартин Херем рассказал, что Россия симулировала удары по эстонским городам во время военных учений летом 2022 года, через несколько месяцев после реального вторжения в Украину.

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Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем не исключает нападения России и высоко оценивает ее возможности для организации "небольшой военной агрессии". Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его словам, войска РФ еще не готовы вступать в военный конфликт с НАТО. Он считает, что все же даже за год или полгода они могут сделать "что-то очень ужасное".

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"Им не нужно идти на Варшаву, или Берлин, или даже Таллинн. Это может принять форму небольшой военной агрессии", — сказал военный.

Мартин Херем рассказал, что Россия симулировала удары по эстонским городам во время военных учений летом 2022 года, через несколько месяцев после реального вторжения на территорию Украины. Он сравнил такие маневры России с действиями бандита, пытающегося найти причину для нападения.

"Они нацеливают на нас свое оружие, вводят все данные, но на самом деле не нажимают на курок", — сказал командующий Силами обороны Эстонии.

Подготовка Эстонии к войне с Россией

Страны Балтии, как сообщило издание Рostimees 19 января, построят линию обороны против России на восточной границе, а Эстония планирует создать сеть из 600 бетонных бункеров. Эстонский президент Алар Карис рассказал, что именно страны Балтии являются первой линией обороны НАТО в случае потенциальной угрозы.

Он назвал это основной причиной для инвестиций в оборону, а регион в военном и политическом плане одним целым. Близкие инфраструктурные связи, такие как Балтийская железная дорога, а также общая электросеть позволяют Эстонии, Латвии и Литве выстраивать общую оборону против РФ.

Командующий Силами обороны Эстонии 24 января назвал четыре фактора, при которых возможна агрессия РФ против НАТО. По его мнению, войска РФ должны выйти из войны с Украиной, то есть вывести основную часть своих сил, например, 300 тысяч из 400 тысяч военнослужащих. Российской армии нужно будет время на восстановление. В мире должны произойти другие чрезвычайные события. Четвертым фактором, который можно изменить, по оценке Херема, является подготовка к реализации угрозы.

Напомним, 21 января стало известно, что Эстония предоставит Украине помощь на сумму 1,2 млрд евро. По словам эстонского президента Алара Кариса, Евросоюз должен нарастить военное производство, а также "снять ограничения на вооружение, передаваемое Украине".