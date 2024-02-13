Російські міномети 2С41 "Дрок": що відомо про зброю, і чи використовується вона в Україні

Як зазначив польський оглядач Адам Свірковскі, російський міномет ще не завершив процес випробування. Ба більше, до нього необхідно ще розробити тактику застосування.

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Російська корпорація "Ростех" влітку 2023 року оголосила про проведення випробувань першої партії мінометної системи 2С41 "Дрок" на території України. А на початку лютого російські пропагандисти розповіли, що зброярі вже отримали перші відгуки після застосування установок на передовій і готуються до їхньої модернізації. Про те, чи міг потрапити "Дрок" на український фронт і що собою являє дана система озброєння розповіли в Defence 24.

Незважаючи на заяви російської сторони, досі не було інформації про розгортання оснащених 2С41 підрозділів на території України, зазначає автор публікації польський оглядач Адам Свірковскі. За його словами, одержувачами систем "Дрок", найімовірніше, стали повітряно-десантні війська (ВДВ), які мали отримати 2С41 уже 2021 року, коли було оголошено про початок їхнього серійного виробництва.

"Однак немає жодних фото- або відеодоказів того, що росіяни випробовували свою систему в бойових умовах", — підкреслив оглядач,

Крім того, система ще не завершила процес випробування, тому в неї необхідно внести поліпшення за запитами кінцевих користувачів і розробити тактику застосування.

Можливості 2С41 "Дрок"

2С41 "Дрок" — російська самохідна мінометна установка калібру 82 мм, що встановлюється на бронетранспортер К-4386 "Тайфун-ВДВ" із захистом від мін і засідок (MRAP). Комплекс призначений для розгортання в підрозділах повітряно-десантних військ.

Він оснащений 450-сильним дизельним двигуном, з'єднаним із 9-ступінчастою коробкою передач. Машина може рухатися з максимальною дорожньою швидкістю понад 100 км/год, а максимальний запас ходу становить 1000 км.

Основне озброєння — 82-мм міномет 2B24, розміщений у турельній установці, розташованій у задній частині машини. Дальність прицілювання становить 6 000 метрів, а боєкомплект — 64 гранати. При цьому скорострільність системи становить до 20 пострілів на хвилину. Доповненням до неї служить універсальний 7,62-мм кулемет ПКМ у безпілотному бойовому модулі, розташованому в передній частині даху машини.

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Міномет оснащений цифровою системою управління вогнем (СУО) з оптико-електронним прицілом, що дає змогу екіпажу вести вогонь з мінометного модуля, не покидаючи машину.

Також є можливість вести мінометний вогонь із ґрунту, для цього в комплект входить окремий міномет 2Б24 калібру 82-мм. Загальний боєкомплект становить 40 мін, що зберігаються в бойовому відділенні. Перехід з похідного режиму в бойовий займає менше хвилини, що підкреслює загальні характеристики мобільності всієї системи.

Нагадаємо, Міноборони України допустило до експлуатації чергові зразки озброєння: артилерію, міномет та інші засоби ураження. загалом за січень у Силах оборони допустили 40 зразків озброєння як української, так і західної розробки.