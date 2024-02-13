Путін мріє підкорити українців: Байден закликав Конгрес негайно схвалити допомогу Києву

За словами президента США, в українських військових на передовій закінчуються боєприпаси, а російська армія продовжує атакувати.

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Президент США Джо Байден привітав рішення верхньої палати Конгресу США (Сенат) підтримати законопроєкт про виділення фінансової допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню та закликав нижню палату парламенту (Палата представників) терміново схвалити його. Відповідну заяву Джо Байдена опублікував Білий дім.

"Ми не можемо дозволити собі більше чекати. Ціна бездіяльності зростає щодня, особливо в Україні", — сказав президент Америки.

Байден звернув увагу на повідомлення про те, що в українських військових на передовій закінчуються боєприпаси, поки російські сили продовжують атакувати. За його словами, "Путін продовжує мріяти про підкорення українського народу".

Байден цкотре наголосив на необхідності лідерства Америки в протистоянні з "тиранами".

"Якщо ми не вистоїмо проти тиранів, які прагнуть завоювати або розділити територію своїх сусідів, національна безпека Америки стане серйозною проблемою. Наші союзники та противники одночасно помінять це. Час для Палати (представників, — ред.) діяти й негайно направити цей двосторонній законопроєкт на мій стіл, щоб я міг його підписати як закон", — резюмував Байден.

Нагадаємо, 13 лютого 2024 року Сенат США остаточно підтримав законопроєкт щодо виділення фінансової допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі $95 мільярдів, $60 млрд із яких — для Києва. Тепер документ має схвалити Палата представників.

9 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до США обговорив із сенаторами допомогу Україні. За словами Шольца, союзники мають допомогти Україні, щоб вона захистилася від російської агресії.