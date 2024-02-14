"Зіграє з ними в злий жарт": партизани знайшли в Криму об'єкт, що охороняється ЗС РФ (відео)

Російські окупанти, ймовірно, використовують нафтобазу у Севастополі. Уся її територія під охороною, але це не завадило "АТЕШ" зняти об’єкт.

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Учасники партизанського руху "АТЕШ" зафіксували нафтобазу у тимчасово окупованому Криму, яку можуть використовувати ЗС РФ. Деталі відомі з публікації у соцмережах руху.

Партизани розвідали гіпотетичне розташування нафтобази у захопленому Севастополі. Її вдалося знайти, об’єкт функціонує.

"Уся територія охороняється, виставлено наряд КПП. Можна припустити, що нафтобаза використовується окупантами", — підкреслили в "АТЕШ".

Учасники руху зробили фото та відео об’єкта. Охоронці в цей момент були зосереджені на своїх телефонах, і на знімання нафтобази уваги не звернули. Партизани підкреслили, що це часте явище, коли йдеться про солдатів далеко від лінії фронту.

"Незабаром це зіграє з ними в злий жарт", — зазначено в пості.

Підпілля поділилось координатами об'єкта — 44.588366, 33.623550.

"Наша розвідка військових об'єктів і скупчення живої сили Росії в Криму триває", — додали в "АТЕШ".

Нагадаємо, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан повідомив, що російський окупант влаштував стрілянину на своїх же позиціях. Загинули щонайменше п’ятеро ворожих армійців.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та голова Міноборони Рустем Умєров відвідали позиції на Авдіївському та Куп’янському напрямах. Сирський заявив, щоб оперативна обстановка "надзвичайно складна".