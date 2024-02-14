Британці дістали найважливіший артефакт із підбитого в Першу світову есмінця Jacob Jones (фото)

Згідно з політикою ВМС США, місця загибелі військових кораблів є військовими похованнями. Тому на затонулому кораблі було встановлено вінок і американський прапор на честь загиблих моряків.

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Підрозділ Міністерства оборони Великої Британії з порятунку і морських операцій (SALMO) успішно витягнув важливий артефакт з уламків есмінця часів Першої світової війни USS Jacob Jones (DD-61), який загинув унаслідок торпедної атаки флоту Німеччини. Британська не тільки успішно витягла корабельний дзвін, а й вшанувала пам'ять загиблих моряків, встановивши на затонулому судні вінок і американський прапор. Про це 14 лютого повідомили в The Eurasian Times.

Коротка історія

USS Jacob Jones посідає особливе місце у військово-морській історії, як перший есмінець ВМС США, який загинув від ворожих дій під час Першої світової війни. Він був підбитий німецьким підводним човном U-53 6 грудня 1917 року. Унаслідок атаки загинули всі 64 осіб екіпажу — два офіцери та 62 моряки. Незважаючи на доблесні зусилля всіх членів екіпажу, корабель затонув через вісім хвилин після влучення торпед.

У серпні 2022 року технічні водолази виявили затонулий корабель USS Jacob Jones поблизу островів Сіллі біля південно-західного узбережжя Англії. Згодом було докладено зусиль зі збереження і дослідження цього місця, визнаючи його важливість в історичному контексті.

Мультипроменеве зображення корабля Jacob Jones

Результати досліджень

Команда SALMO за допомогою безпілотних підводних апаратів провела дослідження уламків есмінця і витягла в результаті корабельний дзвін.

"Корабель відігравав важливу роль у гарантуванні безпеки конвоїв, які перевозили війська і припаси зі США до Великої Британії та Франції, що мало вирішальне значення для перемоги союзників", — пояснив керівник групи контрадмірал Сем Кокс.

Корабельний дзвін, знайдений на есмінці Jacob Jones

За його словами, такі затонулі кораблі є військовими похованнями, і згідно з політикою ВМС США, вони мають залишатися недоторканими. Однак через ризик несанкціонованого стороннього проникнення було ухвалено рішення витягти з USS Jacob Jones цінний артефакт.

Дзвін, який наразі перебуває на тимчасовому зберіганні в Археологічному відділі Вессекса, пройде консервацію, а потім його передадуть у Відділ підводної археології NHHC для остаточної демонстрації в Національному музеї ВМС США.

"ВМС США вдячні команді SALMO за вилучення дзвону, який слугуватиме меморіалом морякам, які принесли останню жертву, захищаючи Сполучені Штати й Велику Британію", — наголосив Кокс.

Команда встановила на місці загибелі корабля американський прапор

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