Британцы достали важнейший артефакт из подбитого в Первую мировую эсминца Jacob Jones (фото)

Согласно политике ВМС США, места гибели военных кораблей являются воинскими захоронениями. Поэтому на затонувшем корабле был установлен венок и американский флаг в честь погибших моряков.

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Подразделение Министерства обороны Великобритании по спасению и морским операциям (SALMO) успешно извлекло важный артефакт из обломков эсминца времен Первой мировой войны USS Jacob Jones (DD-61), погибшего в результате торпедной атаки флота Германии. Британская не только успешно извлекла корабельный колокол, но и отдала дань памяти погибшим морякам, установив на затонувшем судне венок и американский флаг. Об этом 14 февраля сообщили в The Eurasian Times.

Краткая история

USS Jacob Jones занимает особое место в военно-морской истории, как первый эсминец ВМС США, погибший от вражеских действий во время Первой мировой войны. Он был подбит немецкой подводной лодкой U-53 6 декабря 1917 года. В результате атаки погибли все 64 человек экипажа — два офицера и 62 моряка. Несмотря на доблестные усилия всех членов экипажа корабль затонул через восемь минут после попадания торпед.

В августе 2022 года технические водолазы обнаружили затонувший корабль USS Jacob Jones вблизи островов Силли у юго-западного побережья Англии. Впоследствии были предприняты усилия по сохранению и исследованию этого места, признавая его важность в историческом контексте.

Мультилучевое изображение корабля Jacob Jones

Результаты исследований

Команда SALMO с помощью беспилотных подводных аппаратов провела исследование обломков эсминца и извлекла в результате корабельный колокол.

"Корабль играл важную роль в обеспечении безопасности конвоев, перевозивших войска и припасы из США в Великобританию и Францию, что имело решающее значение для победы союзников", — пояснил руководитель группы контр-адмирал Сэм Кокс.

Корабельный колокол, найденный на эсминце Jacob Jones

По его словам, такие затонувшие корабли являются воинскими захоронениями, и согласно политике ВМС США, они должны оставаться нетронутыми. Однако из-за риска несанкционированного стороннего проникновения было принято решение извлечь из USS Jacob Jones ценный артефакт.

Колокол, который в настоящее время находится на временном хранении в Археологическом отделе Уэссекса, пройдет консервацию, а затем будет передан в Отдел подводной археологии NHHC для окончательной демонстрации в Национальном музее ВМС США.

"ВМС США благодарны команде SALMO за извлечение колокола, который будет служить мемориалом морякам, принесшим последнюю жертву, защищая Соединенные Штаты и Великобританию", — подчеркнул Кокс.

Команда установила на месте гибели корабля американский флаг

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