"Завдання будуть виконані": у Кремлі зробили заяву щодо термінів війни в Україні

Речник президента РФ Володимира Путіна заявив, що воєнні дії на території України завершиться тоді, коли росіяни досягнуть своєї мети.

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Повномасштабна війна Російської Федерації проти України може тривати довше ніж планували у Кремлі, однак зрештою всі завдання "будуть виконані". Про це в середу, 14 лютого, заявив журналістам речник президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"СВО може йти довше за плановане, але всі завдання будуть виконані", — каже Пєсков.

Крім того, речник Путіна заявив, що війна завершиться тоді, коли її мета буде досягнута, передає ТАСС.

"Спеціальна воєнна операція буде продовжена до того моменту, поки усі поставлені завдання будуть досягнуті", — йдеться у повідомленні.

Путін пропонував США заморозити війну в Україні

Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомило, що президент Російської Федерації Володимир Путін через посередників пропонував Сполученим Штатам заморозити війну в Україні, однак вони відхилили пропозицію.

За інформацією російських співрозмовників, минулоріч Путін публічно та приватно через посередників, зокрема через арабських партнерів Москви на Близькому Сході та інших, надсилав Вашингтону "сигнали" про те, що він готовий розглянути припинення вогню в Україні.

Ще одне джерело заявило виданню, що "з американцями все розвалилося". За його словами, у США "не хотіли тиснути на Україну".

Нагадаємо, на думку журналістів Bloomberg, інтерв'ю президента РФ Володимира Путіна з Такером Карлсоном підтвердило, що основна мета російського лідера у війні проти України полягає в територіальних завоюваннях. У публікації Марка Чемпіона йдеться, що Путін переконаний у приналежності Росії деяких українських територій.