"На Авдіївку суне армія": полковник запасу СБУ розповів, чи виведуть ЗСУ з міста (відео)

За словами експерта Михайла Притули, командування не може розповідати про свої наступні дії на фронті. Проте коли на Авдіївку суне ворожа армія — Сили оборони мають цінити свій особовий склад.

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Військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула вважає, що командування могло заздалегідь підготувати позиції для можливого відходу Збройних сил України з Авдіївки Донецької області. Про це він повідомив в ефірі "Еспресо".

"Думаю, що наше командування заздалегідь підготувало позиції для можливого відходу, щоб не в чисте поле відходити, певно що є вже певні бліндажі, окопи й так далі", — сказав Михайло Притула.

Він зазначив, що військове командування не може розповідати про свої наступні дії. Крім цього Притула зауважив, що ніхто не розганяє паніку, проте коли на Авдіївку суне армія, що складається з декількох десятків тисяч людей, яка не жаліє свій особовий склад, то ЗСУ повинні жаліти свою живу силу.

"Ми маємо виграти не бій за Авдіївку, ми маємо виграти цю війну", — наголосив він.

Експерт додав, що війна закінчиться тоді, коли подібні ситуації відбуватимуться "на Московії", коли там почнеться велика пожежа",

Нагадаємо, 15 лютого начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що окремі підрозділи ЗСУ в районі почали проводити маневри і відходити на більш вигідні позиції в районі Авдіївки Донецької області. З його слів, також є випадки відбиття і повернення втрачених позицій.

Того ж дня бійці 3-ї ОШБр підтвердили своє передислокування в Авдіївку. Бригада заявила про "надзвичайно критичну" ситуацію в місті.