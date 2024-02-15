Російські окупанти почали застосовувати макети дронів-камакадзе "Ланцет", — соцмережі (фото)

Використання "Ланцетів" на фронті значно скоротилося, проте в мережі повідомили, що росіяни почали використовувати фіктивні боєприпаси, які баражують.

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Російські окупанти почали застосовувати макети дрона "Ланцет" на позиціях, звідки проводяться фактичні пуски. Про це повідомляє користувач X (Twitter) під ніком "Внешний пилот".

У повідомленні йдеться, що на опублікованих зображеннях можна помітити місце розташування позиції для запуску снарядів "Ланцет". Крім того, за словами автора поста, на кадрі видно кілька макетів того ж дрона, які регулярно використовують для атаки на територію України.

Як зазначає автор поста, попри розміщення макетів на цих позиціях, це не перешкоджає противнику використовувати їх для реальних запусків.

"Це не завадить їм літати з тих самих позицій, що й необхідно, тому ви не маєте відмічати такі місця як мертві зони та ігнорувати їх", — написав він.

Окупанти почали використовувати макети "Ланцетів"

Росіяни скоротили використання "Ланцетів"

Як зазначають у виданні "Мілітарний", використання "Ланцетів" на фронті значно скоротилося. Ймовірно, це пов'язано з почастішанням українських атак, спрямованих на ослаблення обороноздатності та промислового комплексу Росії.

Також це може бути пов'язано з нещодавнім ударом по підприємству "Загорська оптична механічна рослина" ("ZOMZ"), яке створило оптичні пристрої, замовлені російською армією, для цих боєприпасів.

Також у джерелі зазначають, що окупанти можуть рідше використовувати "Ланцети" через знищення розвідувальних угруповань, про які неодноразово повідомлялося у вересні-жовтні.

Нагадаємо, що в Російській Федерації показали модифіковані безпілотні літальні апарати "Ланцет". Новий БПЛА призначений для нанесення групового удару. З цією метою було розроблено пускову установку на кілька дронів. Є також індивідуальний пусковий контейнер.

Також зазначимо, що у російських ударних дронів "Ланцет" є система захоплення цілей на основі штучного інтелекту, але її відключили через помилки.