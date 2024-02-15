Российские оккупанты стали применять макеты дронов-камакадзе "Ланцет", — соцсети (фото)

Использование "Ланцетов" на фронте значительно сократилось, однако в сети сообщили, что россияне началь использовать фиктивные барражирующие боеприпасы.

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Российские оккупанты начали применять макеты дрона "Ланцет" на позициях, откуда производятся фактические пуски. Об этом сообщает пользователь X (Twitter) под ником "Внешний пилот".

В сообщении говорится, что на опубликованных изображениях можно заметить местоположение позиции для запуска снарядов "Ланцет". Кроме того, по словам автора поста, на кадре видно несколько макетов того же дрона, которые регулярно используют для атаки на территорию Украины.

Как отмечает автор поста, несмотря на размещение макетов на этих позициях, это не препятствует противнику использовать их для реальных запусков.

"Это не помешает им летать с тех же позиций, что и необходимо, поэтому вы не должны отмечать такие места, как мертвые зоны и игнорировать их", — написал он.

Оккупанты начали использовать макеты "Ланцетов"

Россияне сократили использование "Ланцетов"

Как отмечают в издании "Милитарный", использование "Ланцетов" на фронте значительно сократилось. Вероятно, это связано с учащением украинских атак, направленных на ослабление обороноспособности и промышленного комплекса России.

Также это может быть связано с недавним ударом по предприятию "Загорское оптическое механическое растение" ("ZOMZ"), которое создало оптические устройства, заказанные российской армией, для данных боеприпасов.

Также в источнике отмечают, что оккупанты могут реже использовать "Ланцеты" из-за уничтожения разведывательных группировок, о которых неоднократно сообщалось в сентябре-октябре.

Напомним, что в Российской Федерации показали модифицированные беспилотные летательные аппараты "Ланцет". Новый БПЛА предназначен для нанесения группового удара. С этой целью была разработана пусковая установка на несколько дронов. Есть также индивидуальный пусковой контейнер.

Также отметим, что у российских ударных дронов "Ланцет" есть система захвата целей на основе искусственного интеллекта, но ее отключили из-за ошибок.