Зеленський підпише двосторонні угоди про безпеку із Шольцем і Макроном, — Reuters

За інформацією журналістів, президент України відвідає Париж і Берлін, щоб, зокрема, заручитися більшою військовою підтримкою на тлі проблем із фінансуванням від США.

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У п'ятницю, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський планує здійснити поїздку до Німеччини та Франції. Метою цих візитів буде спроба залучення значущої оборонної підтримки та підписання двосторонніх документів про "гарантії безпеки". Про це повідомляє видання Reuters.

У публікації наголошується, що Берлін і Париж, найімовірніше, готові укласти аналогічні угоди з Києвом, як це було зроблено Лондоном у січні. Однак наразі деталі документів, які будуть підписані президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, поки що залишаються невідомими.

Французькі офіційні особи повідомили, що двостороння угода між Парижем і Києвом, підписання якої очікують у Єлисейському палаці 16 лютого ввечері, охоплює не тільки військові аспекти, а й економічні та фінансові елементи.

"Логіка, що стоїть за цим, полягає в підтримці України в довгостроковій перспективі, щоб змусити російську агресію провалитися", — сказав один французький чиновник, ідеться в матеріалі.

Також зазначається, що Німеччина закликає до допомоги Києву як європейських, так і американських партнерів. Раніше було оголошено про візит канцлера ФРН Шольца до Вашингтона з метою посилення допомоги в задоволенні потреб України.

Як заявляв міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, Берлін передбачає 3,5 мільярда євро на постачання боєприпасів цього року і поставить у 3-4 рази більше у 2024 році порівняно з 2023 роком.

Нагадаємо, що першу угоду з гарантіями безпеки Україна уклала з Великою Британією. Подія сталася 12 січня, коли до Києва прибув прем'єр-міністр Ріші Сунак. Із заяв політиків зрозуміло, що в документі йдеться про допомогу з озброєнням, навчанням військових і наданням розвідданих.