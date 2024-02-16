Загрози Запоріжжю немає: у ЗСУ спростували заяви про масштабний наступ ЗС РФ (відео)

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що на Запорізькому напрямку справді перебуває велике угруповання російських військ, але воно розконцентроване вздовж лінії фронту.

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Ситуація на Запорізькому напрямку залишається стабільною. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону. Цим він спростував інформацію, що Збройні сили Російської Федерації готують новий масштабний наступ на цьому напрямку.

За словами Лиховія, під час ранкового включення у четвер, 15 лютого, на одному з телеканалів він не встиг до кінця пояснити свою думку щодо ситуації на Запоріжжі. Згодом низка ЗМІ некоректно інтерпретували його слова.

"Там (на Запорізькому напрямку — ред.) справді сконцентроване значне угруповання росіян і в принципі співмірне з Авдіївським, але потрібно враховувати, що Авдіївка – це вузька смуга, міська забудова, це буквально кілька кілометрів і 50 000 або ще більше росіян, які туди ломляться і фактично лізуть туди, як в пляшкове горло", — сказав речник "Таврії".

Запорізький напрямок охоплює території від Донецької до Дніпропетровської області, а російський контингент там "розмазаний" по лінії фронту, наголосив Лиховій.

"Якщо ділити цю концентрацію на кілометри чи десятки кілометрів, то це зовсім не має такої загрози, як дехто міг собі уявити. Немає ніякої "подвійної переваги", немає загрози Запоріжжю, як дехто міг уже інтерпретувати. Там ситуація стабільна", — пояснив речник "Таврії".

Ситуація на Запорізькому напрямку Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, за даними OSINT-аналітиків, росіяни просунулися на Авдіївському напрямку. У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу 15 лютого там відбили 28 атак окупантів.

16 лютого командир "Російського добровольчого корпусу" Денис Нікітін заявив, що бійців РДК, які воюють на боці України, перекинули до Авдіївки.