У Міноборони прокоментували безпекову угоду України та Франції

Глава відомства Рустем Умєров зазначив, що угода закладає межі майбутньої співпраці двох держав у сферах безпеки й оборонної промисловості.

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Підписання угоди між Україною та Францією про безпекове співробітництво стало ще одним значним кроком солідарності вільного світу перед лицем російської агресії. Про це 18 лютого повідомили в Міноборони України.

"Документ закладає межі нашого майбутнього співробітництва у сферах безпеки й оборони, включно з нашою спільною роботою у військовій і оборонній промисловості", — прокоментував угоду глава Міноборони України Рустем Умєров.

В оборонному відомстві уточнили, що поточного року Франція надасть до 3 млрд євро додаткової допомоги. Водночас у рік повномасштабного вторгнення РФ французька сторона надала Україні військову допомогу на загальну суму 1,7 млрд євро, а у 2023 — 2,1 млрд євро.

"Я вдячний нашим французьким партнерам за непохитну підтримку. Виявляючи солідарність і об'єднуючи наші зусилля, ми зможемо забезпечити майбутній мир і стабільність у Європі", — підкреслив Умєров.

Нагадаємо, 16 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки. Глава української держави у зв'язку з цим зазначив, що цей документ є безпрецедентним і закріплює німецьку підтримку України на рівні понад 7 млрд євро у 2024 році.