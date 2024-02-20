"Понад 20 мільйонів українців побіжать на Захід": що буде якщо РФ переможе у війні, — ЗМІ

На думку імміграційного адвоката Енді Дж. Семотюка, у разі поразки України в Китаї, Північній Кореї та Ірані будуть "натхнені невдалим лідерством Америки".

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Якщо Російська Федерація здобуде перемогу в Україні, то Володимир Путін нападе на країни Балтії, а Європа зіткнеться з новою хвилею українських біженців. Про це йдеться у статті імміграційного адвоката Енді Дж. Семотюка для Forbes.

Семотюк вважає, що розвиток подій у Європі в разі поразки Києва "занадто передбачуваний".

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"Щойно Путін завоює Україну, він нападе на країни Балтії — нібито для захисту тамтешніх російських меншин, а потім на Польщу. Дійсно, він так і сказав. Світ буде втягнутий у війну", — заявив він.

Говорячи про можливі наслідки такого сценарію, автор публікації окремо зупинився на імміграційному аспекті. Він зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення шість мільйонів українців стали біженцями, а вісім мільйонів — вимушеними переселенцями.

"За авторитетними оцінками, якщо Путін переможе зараз, понад 20 мільйонів українців побіжать на захід", — йдеться у статті.

Семотюк підкреслив, що якщо українських мігрантів у ЄС буде 20 мільйонів, то витрати європейських країн на них можуть перевищити 1 трильйон доларів на рік. Він також пише, з посиланням на Politico, що нова довгострокова холодна війна з Росією, в яку будуть втягнуті США, може коштувати приблизно 4 трильйони доларів або більше протягом десяти років.

Крім того, адвокат вважає, що в Китаї, Північній Кореї та Ірані будуть "натхнені невдалим лідерством Америки" і чинитимуть на Вашингтон тиск, який також виснажить ресурси США.

Нагадаємо, 14 січня екскомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав озвучив три сценарії закінчення війни в Україні, у двох із яких Київ програє.

Раніше, 22 грудня, президент Чехії Петр Павел заявив, що європейські країни повинні підтримати Україну, виходячи з власних цілей, щоб відстояти спосіб життя, власну безпеку і майбутнє.