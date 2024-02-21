"Мої слова спотворили": нардеп Івченко заявив, що проти обмеження права на здобуття освіти

Народний депутат Вадим Івченко запевняє, що до останнього буде обстоювати "концепцію справедливої мобілізації". Він попросив в українців "не шукати зраду там, де її не було".

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Народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко, який раніше запропонував відмовляти в послугах дітям людей, котрі ухиляються від мобілізації та не стоять на військовому обліку, заявив, що його слова "перекрутили і спотворили". Про це він написав у своєму Facebook.

Нардеп наголосив, що виступає проти будь-яких норм законону про мобілізацію, які порушують або обмежують конституційні права громадян.

"Зокрема, запровадження електронних повісток, заборону на операції з нерухомістю та використання грошових коштів, відміну отримання будь-яких допомог тощо", — уточнює він.

Івченко додає, що категорично проти будь-яких обмежень, які стосуватимуться отримання дітьми чоловіків, які не мобілізовані, вищої освіти.

"Мої слова просто перекрутили і спотворили. Діти — це майбутнє нації і я зроблю все, що від мене залежить, щоб норми закону про мобілізацію, які обмежують права дітей отримувати вищу освіту, не пройшли в Парламенті. Я буду голосувати проти таких пропозицій", — запевняє депутат.

Крім того, він зазначив, що до останнього буде обстоювати "концепцію справедливої мобілізації".

"Тому давайте не шукати "зраду" там, де її не було, а спрямуємо сили на наближення нашої Перемоги", — йдеться у повідомленні.

Обмеження прав для дітей ухилянтів

Раніше член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко в одному зі своїх інтерв'ю заявив, що Україна може відмовити в деяких послугах дітям, батьки яких продовжують ухилятися від військової служби й не стоять на обліку.

"Наприклад: ти не отримуватимеш підтримку держави, твої діти не вступлять до вишу або ти сам не вступиш до ЗВО", — заявив Вадим Івченко.

Він вважає, що це цілком нормальний процес, аби змусити чоловіків виконувати громадянський обов'язок, і звернув увагу на досвід Ізраїлю, який також перебуває в стані війни.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ніхто не обмежуватиме дітей у їхньому праві на освіту й раніше поширена у мережі новина про це не відповідає дійсності.