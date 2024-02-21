Більше ніж модернізація: польський Генштаб представив план реформи армії

Військо Польське відходить від лише придбання нового озброєння до зміни підходу в армії. Ключовим елементом збройних сил називають військовослужбовця.

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В Польщі під час семінару "Стримування і стратегічна комунікація" в Генеральному штабі представили трансформацію Війська Польського. Про це повідомляє Defence 24.

Військо буде розбудовуватись відповідно до принципу DOTLMPFI: доктрина, організація, навчання, керівництво, обладнання, персонал, інфраструктура, оперативна сумісність. Це означає, що Польща відходить від виключно закупівлі нового озброєння. Генерал Веслав Кукула зазначив, що це один з перших висновків після його візиту в США на посаді начальника Генерального штаба.

Окрім трансформації Збройних сил є ще чотири напрямки роботи:

стримування і готовність до захисту;

розвиток обороноздатності і стійкості держави;

формування високої цінності служби в суспільстві;

підтримка сімей і ветеранів.

Генерал Веслав Кукула

Підхід до стримування планують зробити відповідно до нової моделі нових сил НАТО. Це означає, що армія буде поділена на три категорії до застосування. Перший розряд має найвищу готовність і здатність негайно реагувати на загрози. Третій — це резервісти, які мають вступати в активну фазу протягом 180 днів. Генерал Кукула також згадав, що означають боєготовність і трансформація для Збройних сил Польщі. Бойова готовність – це завдання сьогодення, а трансформація – це формування та утримання постійної переваги над ворогом.

Найважливішим елементом в армії називають людей, тому саме вони і мають керувати змінами. В збройних силах мають створити систему управління талантами, щоб посади солдатів були адаптовані до їхніх компетенцій. Система буде схожа на американську ASVAB, яку проходять всі військові на початку служби.

Пріоритетом для Польщі на 2024-2039 роки залишаються ППО та ПРО, а також збалансування російської переваги в системі протиракетної оборони. А до підрозділів додається безпілотний і розвідувальний елемент, що має підвищити боєздатність.

Нагадаємо, 20 лютого у Польщі розкритикували ЄС за недостатню військову допомогу Україні.

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