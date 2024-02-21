Больше чем модернизация: польский Генштаб представил план реформы армии

Войско Польское отходит от только приобретения нового вооружения к изменению подхода в армии. Ключевым элементом вооруженных сил называют военнослужащего.

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В Польше во время семинара "Сдерживание и стратегическая коммуникация" в Генеральном штабе представили трансформацию Войска Польского. Об этом сообщает Defence 24.

Войско будет развиваться в соответствии с принципом DOTLMPFI: доктрина, организация, обучение, руководство, оборудование, персонал, инфраструктура, оперативная совместимость. Это означает, что Польша отходит от исключительно закупки нового вооружения. Генерал Веслав Кукула отметил, что это один из первых выводов после его визита в США в должности начальника Генерального штаба.

Кроме трансформации Вооруженных сил есть еще четыре направления работы:

сдерживание и готовность к защите;

развитие обороноспособности и устойчивости государства;

формирование высокой ценности службы в обществе;

поддержка семей и ветеранов.

Генерал Веслав Кукула

Подход к сдерживанию планируют сделать в соответствии с новой моделью новых сил НАТО. Это означает, что армия будет разделена на три категории к применению. Первый разряд имеет наивысшую готовность и способность немедленно реагировать на угрозы. Третий — это резервисты, которые должны вступать в активную фазу в течение 180 дней. Генерал Кукула также упомянул, что означают боеготовность и трансформация для Вооруженных сил Польши. Боевая готовность — это задача сегодняшнего дня, а трансформация — это формирование и удержание постоянного превосходства над врагом.

Важнейшим элементом в армии называют людей, поэтому именно они и должны управлять изменениями. В вооруженных силах должны создать систему управления талантами, чтобы должности солдат были адаптированы к их компетенциям. Система будет похожа на американскую ASVAB, которую проходят все военные в начале службы.

Приоритетом для Польши на 2024-2039 годы остаются ПВО и ПРО, а также сбалансирование российского превосходства в системе противоракетной обороны. А к подразделениям добавляется беспилотный и разведывательный элемент, что должно повысить боеспособность.

Напомним, 20 февраля в Польше раскритиковали ЕС за недостаточную военную помощь Украине.

16 февраля СМИ рассказали, ремонтирует ли Польша для Украины танки Т-64.