Ремонтирует ли Польша для Украины танки Т-64: ответ производителя PGZ

В 2023 году "Укроборонпром" подписывал соглашения с Польшей и Чехией на восстановление и ремонт украинских танков Т-64.

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На днях стало известно, что Чехия не начала ремонт танков Т-64 для ВСУ. В польском издании Defence24 подали запрос в польский PGZ, чтобы узнать, проводится ли восстановление машин украинской армии.

В феврале 2023 года "Укроборонпром" подписал соглашение с VOP CZ по капитальному ремонту танков Т-64. В июне того же года в Минобороны Чехии говорили о начале процесса в ближайшем будущем. После этого тема вышла из медиапространства. Недавно стало известно, что восстановительные работы с Т-64 так и не начались.

Польское издание предполагает, что если восстановительные работы в Чехии так и не начались, то это может означать, что Украина делает все собственными силами на имеющихся мощностях. Речь может идти как о восстановлении, так и о ремонте Т-64. Также в апреле 2023 года планировалось привлечь к ремонту танков Польшу. Polska Grupa Zbrjeniowa (PGZ) анонсировала создание сервисного центра на базе завода в Гливице. Работы должны были происходить в кооперации с "Укроборонпромом".

В издании обратились к PGZ, чтобы узнать детали о ходе работ и ведутся ли они.

"Из-за характера контракта и учитывая соображения безопасности и конфиденциальный характер информации, разглашение которой может подвергнуть стороны контракта на ущерб и служить российской стороне, компания не предоставляет подробной информации о выполнении соглашения по технологическому центру по ремонту танков Т-64", — сообщили в PGZ.

Напомним, 21 августа СМИ писали, что в Украине наладили модернизацию Т-64 до уровня БВ образца 2022 года.

Также танкисты ВСУ рассказали о боевой работе редкого командирского танка Т-64БВ-1-К.