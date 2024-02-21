Ракети, які атакують Україну, спершу тестують на казахах: місцеві масово хворіють, — ЗМІ (фото)

За 56 років існування полігону Капустин Яр там підірвали 24 тисячі ракет та провели випробування 177 видів військової техніки. Під час обстеження жителів району знаходять злоякісні пухлини, легеневі захворювання, порушення імунної системи і складу крові.

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Російський ракетний полігон Капустин Яр базується в Астраханській області Росії. Проте зенітні та балістичні ракети, які тут випробовують, летять у бік Казахстану і падають у Бокейорді — степу, де знаходиться природний заказник, який особливо охороняється. Журналісти видання "Новая газета Європа" побували на полігоні РФ, поспілкувалися з місцевими та розповіли деталі.

За інформацією журналістів, після випробувань російські ракети "полетять вбивати українців, але спочатку їх перевіряють на казахах".

У виданні зазначають, що російські ракети скидають паливо в степу Казахстану, уламки падають біля будинків, вбивають худобу, а пожежі, які виникають внаслідок цього, казахи гасять самі.

"Ще важчими є екологічні наслідки: дорослі в Бокейорді помирають від раку, діти народжуються з інвалідністю", — йдеться у повідомленні.

Журналісти на власні очі побачили, як у мирному Казахстані люди десятиліттями живуть "під російськими ракетами" і знають, що це теж війна Росії проти сусідів, однак "вголос цього не говорять".

Покинута російська база, яку зайняли пастухи. Фото: Рауль Упоров

Полігон працює з часів СРСР

У виданні розповіли, що полігонів для випробувань зброї, зокрема ядерної, біля Казахстану, який тоді ще входив до складу СРСР, було сім. Після розвалу Союзу їх залишилося три, загальна площа полігонів складає 8,7 млн гектарів. Капустин Яр — один із них.

"На ньому СРСР з 1947 проводив випробування ракет, спочатку трофейних Фау-2, потім власних. З кінця 1950-х розпочалися ядерні випробування", — кажуть журналісти.

За даними "Національної енциклопедії Казахстану", виданої 2005 року, за 56 років існування полігону Капустин Яр там було підірвано 24 тисячі ракет, проведено випробування 177 видів військової техніки, знищено 619 ракет СС-20.

Наслідки ракетних випробувань

Радіаційні перевірки показали, що вже тоді, майже 20 років тому, вміст у ґрунті радіоактивних речовин був "у кілька разів вищим за допустимі норми".

Після медичного обстеження місцевого населення на території полігону встановили, що серед людей рівень психічних захворювань (особливо дітей) у 2,3 раза вищий за середній рівень по області та в 2,1 раза вищий за рівень по республіці. Особливо переважають злоякісні пухлини, легеневі захворювання, порушення імунної системи і складу крові".

Такі "цілі" військові ставлять для навчань. Фото: Рауль Упоров

Попри те, що минуло ще 19 років, впродовж цього часу Капустин Яр продовжував функціонувати. За офіційними даними, у Бокейординському районі зареєстровано 19 тисяч осіб. Скільки живе насправді — невідомо, багато хто виїхав, багато хто, навпаки, працює на "точках" і живе у степу без жодної реєстрації.

У виданні наголошують, що офіційно будь-який чиновник скаже, що шкода від полігону не доведена, проте є зовсім новий документ, а саме постанова адміністрації Бокейординського району про виплати "інвалідам, які постраждали від наслідків діяльності полігонів". Журналісти додають, що йдеться зокрема про Капустин Яр.

"За даними бокейординської влади, за 9 місяців 2023 року (ухвала датована жовтнем) усім "потерпілим від ядерних полігонів" виплачено з місцевого бюджету 23,7 мільйона тенге (48,8 тисяч євро). Так і сказано: ядерних", — йдеться у повідомленні.

За словами журналістів, коли російські військові випробовують чергову ракету, казахів про це ніхто не попереджає. Але про кожен вибух у Бокейорді знають. В Урде їх чують щонайменше двічі на місяць.

Капустин Яр на карті Капустин Яр на карті

Нагадаємо, у ніч на 21 лютого російські окупанти атакували Україну зенітною керованою ракетою С-300, керованою авіаційною ракетою Х-59, 4-ма крилатими ракетами Х-22 й 19-ма ударними безпілотниками.