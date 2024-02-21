Штучні фахівці, які коштують мільйони: скільки військових льотчиків втратила РФ в Україні

Цього року Росія втратила щонайменше 62 військові пілоти, включаючи полковника Віталія Табачникова, який керував вертольотом Ка-52, і командира вертолітної ланки, майора Григорія Азанова.

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Під час повномасштабної війни РФ проти України ЗС РФ втратили щонайменше 216 пілотів. Про це йдеться у дослідженні, проведеному Російською службою ВВС спільно з виданням "Медіазона".

Так, журналістам завдяки некрологам вдалося встановити імена 45 123 російських військових, які загинули на війні в Україні від лютого 2022 року. З них щонайменше 6614 – це загиблі від жовтня 2023 року до лютого 2024 року, тобто в період, коли російські підрозділи наступали під Авдіївкою та в сусідніх з нею районах Донецької області.

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З аналізу некрологів випливає, що основне навантаження під час штурму Авдіївки лягло на людей, які потрапили до армії "з гражданки": ув'язнених російських колоній, добровольців та мобілізованих.

Однією з важливих причин успіху оборонних дій Росії називають перевагу повітря. Але це перевага дається нелегко.

"Цього року Росія втратила щонайменше 62 військові пілоти, включаючи полковника Віталія Табачникова, який керував вертольотом Ка-52, і командира вертолітної ланки, майора Григорія Азанова. Ще 13 військових льотчиків у 2023 році загинули на території самої Росії під час заколоту Євгена Пригожина. Більше одномоментних втрат російська авіація зазнала лише першого дня повномасштабного вторгнення в Україну", — йдеться в дослідженні.

Зазначається, що усього з початку війни Росія втратила щонайменше 216 військових пілотів. Це штучні фахівці, на підготовку кожного з них потрібно не менше шести років та понад 3 мільйони доларів.

У дослідженні повідомляється, що загальні встановлені журналістами втрати ЗС РФ за 2023 рік становили 27 906 осіб, що на 57% більше, ніж підтверджені втрати за перший рік повномасштабного вторгнення в Україну (16 044 особи).

Вцілілих у перший рік війни десантників та спецназівців військове командування РФ зараз намагається берегти і використовує їх для утримання позицій та снайперських операцій. Цінних фахівців тепер відправляють у наступ лише за наявності сприятливих умов, зазначають експерти.

Типовим бійцем ЗС РФ 2023 року, убитим в Україні, — є 34-річний ув'язнений, який вирушив на фронт прямо з колонії. Причому якщо у 2022 році більшість засуджених завербувала найманська група "Вагнер", то з лютого 2023-го набором займається виключно Міноборони РФ.

Нагадаємо, що тіло загиблого пілота РФ, винищувач якого ЗСУ збили під Маріуполем, знайшли у Азовському морі. Він замерз.

Нагадаємо, що у суботу, 17 лютого, на ділянці повітряного командування "Схід" ЗСУ знищили одразу три ворожі літаки: два Су-34 й один Су-35. Два з них упали десь у районі 70–120 км від лінії фронту.